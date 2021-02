Forlot Uniteds akademi for å bli best mulig - nå gjør han suksess i Premier League

Se Leeds - Crystal Palace på TV 2 Sumo og Premium kl. 21.

Første Premier League-mål på 16 år er signert 23 år gamle Jack Harrison.

Slik lød ordene til kommentator Øyvind Alsaker 12. september 2020.

Leeds hadde utlignet mot regjerende ligamester Liverpool - på Anfield. Det var klubbens første scoring i toppdivisjonen siden nedrykket i 2004.

Laget har tidvis imponert stort i Premier League denne sesongen og ligger på ellevteplass før mandagens kamp mot Crystal Palace.

Med sine fem mål, nest mest for klubben i Premier League, har Jack Harrison vært en viktig bidragsyter. Men han kunne spilt for en helt annen klubb.

MÅL PÅ ANFIELD: Her scorer Jack Harrison Leeds første mål på toppnivå siden nedrykket i 2004. Virgil van Dijk og Trent Alexander-Arnold må gi tapt i duell med Harrison. Foto: AFP.

Tok i bruk et sterkt virkemiddel

Ti år tidligere var Jack Harrison medlem av Manchester Uniteds ungdomsakademi. 13-åringen tenkte kun på en ting - å bli A-lagsspiller. Alenemoren Debbie Harrison var redd sønnen kun ville bli en del av en statistikk hos gigantklubben.

– Det er ingen tvil om at de gjør en god jobb i akademiet, men det er mange gutter der. De var vel 22 om jeg husker riktig, sier Debbie Harrison.

– Jeg forsøkte å forklare at en plass i et akademi ikke nødvendigvis gjør at man blir profesjonell fotballspiller, sier moren til det amerikanske produksjonsselskapet Auctus Productions.

Debbie visste at kun et fåtall at guttene som spiller på de store klubbenes akademier vil nå toppen. For å få 13 år gamle Jack til å skjønne det samme, gjorde alenemoren noe som satte spor.

– Jeg tok han med for å se på bildene av alle kullene som har gått på akademiet. Vi gikk gjennom hvert enkelt bilde og jeg spurte ham "hvem kjenner du igjen" av de som var uteksaminerte?

JACK OG MOR DEBBIE: Jack Harrison er vokst opp alene med moren Debbie. Han takker henne for at han ble den spilleren han er i dag. Foto: Instagram/Jackharrison11

Debbie hadde sett på mulighetene utenfor Manchester, og spesielt i USA.

– Jeg hadde sett på utviklingen av fotball i USA, at det var en idrett som virkelig begynte å bli tatt på alvor. Jeg la frem idéen om å flytte.

Ville ikke dra

Morens grep gikk inn på Jack og tanken på at det kun var én vei til målet slapp taket.

Debbie hadde sett på skoler i USA og ville ta med seg sønnen til New York.

– Da moren min først foreslo det, var jeg veldig negativ. Som alle andre unge gutter ville jeg blir værende på United-akademiet. Jeg ville ikke dra, men mor fikk meg til å forstå at det er mulig å oppnå suksess andre steder også, sier nå 24 år gamle Jack Harrison.

– Som fjortenåring fikk jeg et stipend som gjorde det mulig for meg å gå på skole i USA. Jeg gikk på Birkshire internatskole i fire år.

Birkshire ligger like nord for New York.

Unge Jack gjorde sine saker meget bra og i 2014/2015-sesongen vant midtbanespilleren prisen "årets spiller" i en nasjonal kåring.

Harrison tok store steg på fotballbanen, men 24-åringen utviklet seg også på det personlige plan ved å bo langt unna det trygge og kjente.

– Jeg har nok gått glipp av noe ved å dra fra England, men jeg er sikker på at jeg har blitt en bedre person av å flytte. I USA møtte jeg folk fra hele verden, jeg fikk en god utdannelse samtidig som jeg fikk utvikle meg som fotballspiller. Jeg er virkelig takknemlig for alt jeg har fått oppleve, iser Harrison.

Fikk spille med legender

Ungguttens positive utvikling fortsatte og i 2016 signerte Harrison for New York City FC. Der ble han nominert til årets unge spiller i sin første sesong i Major League Soccer.

New York City FC var stedet der Jack Harrison fikk sitt gjennombrudd, men det er også en klubb der falmende stjerner gjerne ender sin karriere. Andrea Pirlo, David Villa og Frank Lampard var alle lagkamerater av Harrison.

– Det var veldig lærerikt å se hvordan de jobbet. Det å få se hvordan spillere som har vært i den absolutte verdenstoppen jobber, det var veldig nyttig for meg.

JUBLER MED VILLA: Jack Harrison ble lagkamerat med tidligere fotballstorheter som David Villa, Andrea Pirlo og Frank Lampard da han ble en del av New York City FC. Foto: AP Photo/John Raoux

Hentet hjem

Etter et par gode sesonger i New York City FC ble Harrison hentet hjem til Manchester. Men nå var det de lyseblå som ville ha talentet. Den kjappe venstrevingen signerte en treårskontrakt med Manchester City.

Nå, tre år senere, har 24-åringen til gode å spille for Pep Guardiola. Midtbanespilleren har siden hjemkomsten vært utleid - og er nå inne i sin tredje periode i Leeds.

– Dette er mitt tredje år på lån her, så jeg har vært med på mye i denne klubben. Jeg nyter å være her, sier Harrison.

24-åringen nyter stor tillit hos den argentinske manageren Marcelo Bielsa og Harrison står med 20 starter denne sesongen. Han er ikke i tvil om hvem han skal takke for at han spiller Premier League-fotball.

– Det er takket være moren min at jeg er der jeg er i dag. Hun tenkte utenfor boksen og så en mulighet et helt annet sted.

MÅL: Harrison ble matchvinner mot Newcastle med sitt fjerde mål for sesongen 26. januar. Nok en gang måtte Newcastle sett seg slått av 24-åringen og Leeds. Foto: Lyndsey Parnaby/Pool via AP

Ville ikke vært akademiet foruten

Jack Harrison skapte seg et navn og en karriere i USA, men han glemmer aldri det han lærte i Manchester Uniteds akademi.

– Jeg er helt sikker på at de årene der har hjulpet meg til å bli den spilleren jeg er i dag, sier Harrison.

– Selvtilliten og grunnlaget jeg fikk med meg derfra har vært uvurderlig. Det var der jeg fikk den teknikken jeg har, der jeg lærte touchen. Det er mer på det menneskelige plan jeg lærte mest ved å dra til USA. Den miksen har vært veldig bra for meg.

Kilder: Premier League Productions, "Jack Harrison, road to City", av Auctus Productions.