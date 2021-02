Ny Mission Impossible skal spilles inn i Norge - innviliget millionstøtte

For i dag fikk prosjektet Scorpio tildelt 68,6 millioner kroner i refusjonsramme fra filminsentivordningen til Norsk Filminstitutt. Truenorth Norway står som søker - samme firma som sto bak søknaden med prosjektet Libra som var Mission Impossible 7. Produsent er Paramount Pictures.

– Vi synes det er hyggelig at filminstituttet har prioritert vårt prosjekt. Det viser at Scorpio møter forskriftens kriterier og kvalifiserer godt, sier linjeprodusent Per Henry Borch i Truenorth Norway til TV 2.

Han ønsker ikke å gi flere detaljer rundt Scorpio og viser til at det meste rundt disse filminnspillingene er hemmelig. Men prosjektnavnet med stjernetegnet avslører at dette er en ny utgave av Mission Impossible, nummer åtte i rekken.

Lovte retur

Da superstjerna Tom Cruise møtte kulturminister Abid Raja under innspillingen av Mission Impossible i Romsdalen i fjor høst, svarte Cruise dette på spørsmålet om han kommer tilbake hit for å spille inn den neste filmen:

– Ja, det er planen. Vi er veldig begeistret.

Actionhelten takket varmt for all hjelp og en varm velkomst.

– Jeg vil bare at dere skal vite at det er et stort privilegium å være her. Jeg snakker ikke bare på vegne av meg selv, men hele filmbesetningen. Folkene er helt fantastiske. Tusen takk!

Per Henry Borch bekrefter at de har jobbet i halvannet år med å lokalisere mulige innspillingssteder for Scorpio.

FILMAKTØR: Linjeprodusent Per Henry Borch i Truenorth Norway Foto: Arne Rovick/TV 2

– Foreløpig er Vestlandet, Troms og Finnmark og Innlandet mulige opptakssteder. Store deler av filmen skal spilles inn i Norge, bekrefter Borch som ikke vil kommentere flere detaljer rundt Scorpio.

Pengemaskin

Libra og Mission Impossible 7 fikk 50 millioner kroner i refusjonsramme fra insentivordningen i fjor.

– Produksjonen la igjen 100 millioner kroner bare i lokalsamfunnet på Åndalsnes og Hellesylt, bekrefter Per Henry Borch.

ACTIONHELT: Skuespiller Tom Cruise i luften over Hellesylt ved Helsetkopen i anledning Tom Cruise sin innspilling av den neste «Mission: Impossible»-filmen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Ordningen er opprettet for å trekke store filmproduksjoner til Norge og støtten utbetales som refusjoner av kjøpte varer og tjenester etter at produksjonen er avsluttet.

Det var 11 søkere til midler fra insentivordningen i 2021; fire utenlandske produksjoner og sju norske. Samlet oppga de et ønske om å bruke nærmere 1 milliard kroner på filmprosjekt i Norge, og søkte på en refusjonsramme på nærmere 250 millioner kroner. I statsbudsjettet er det kun satt av 68,5 millioner kroner - noe bransjen mener er alt for lite.

– Potten burde vært firedoblet, sier Per Henry Borch til TV 2.

– Den potten kommer til å være tom allerede i januar, sa Sigmund Elias Holm, leder i Vestnorsk filmkommisjon til TV 2 i oktober.

Filminstiuttet skulle ønske de hadde mer midler.

– Det var veldig mange store og gode prosjekter som søkte denne gang, og vi skulle gjerne ha tilbudt refusjonsramme til dem alle, men slik situasjonen er i dag er det altså bare budsjettmidler nok til det aller største prosjektet – Scorpio, sier direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt.

Per Henry Borch sier storproduksjonene står i kø for å komme til Norge.

– Har du hørt om en bank som har sluttet å ta imot kunder? Det er jo det som er det absurde her. Norge går glipp av 800 millioner i investeringer når potten er så liten, sier Per Henry Borch til TV 2.