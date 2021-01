Elever forteller om elendig undervisning

Onsdag møter kunnskapsminister Guri Melby elev- og lærerorganisasjonene for å drøfte om skriftlige eksamener i grunnskolen og på videregående skal avlyses.

Nestleder Frida Hagen i Elevorganisasjonen. Foto: TV 2

– Nå er det Guri Melby sitt ansvar å avlyse eksamen slik vi elever har bedt om i månedsvis, sier nestleder Frida Hagen i Elevorganisasjonen til TV 2.

Elevorganisasjonen har samlet 70.000 underskrifter fra elever som ønsker å avlyse eksamen.

– Nå er det på tide at det faktisk skjer, sier Hagen.

Hjemmeundervisning

Både elev- og lærerorganisasjonene krever at vårens eksamener avlyses. Utdanningsdirektoratet har anbefalt det samme, fordi undervisningsgrunnlaget har vært svært varierende det siste året.

– Hjemmeskole, og til tider selv den fysiske undervisningen, har ikke vært så bra som vi fortjener. Det er ikke rettferdig å måle elevene på det, sier Hagen.

Hun sier at elever forteller om lærere som kjemper for at undervisningen skal bli bra, men at dette på langt nær gjelder alle.

– Det er også veldig mange som forteller om ensidig undervisning, lærere som bare setter opp kamera foran tavla og ikke har på lyden sin en gang, og ikke minst at den fysiske undervisningen til tider er så dårlig at man nesten ønsker seg tilbake igjen til hjemmeundervisningen vår, sier hun, og fortsetter:

– Samme klasse som sitter i to forskjellige klasserom med samme lærer som går mellom og setter på en film, er ikke undervisning som vi kan måle til eksamen.

Kunnskapshull

Elevorganisasjonen frykter at det kan få store konsekvenser dersom man velger å gjennomføre eksamen denne våren.

– Da tror jeg det er veldig mange elever som kommer til å måtte stille til høyere utdanning med mindre kompetanse og mest sannsynlig ikke kunne fullføre der – om de i det hele tatt får fullført den videregående opplæringen sin, sier Hagen.

For å unngå kunnskapshull etter året som har gått, mener Elevorganisasjonen det er viktig med god repetering i undervisningen.

– Jeg tror det kommer til å være veldig mange som sitter til høsten og ikke kan ting som de burde visst nå i våres. Da må det være et gjennomgående samarbeid mellom skole og elev på å finne måter for å kunne fylle disse. Det blir individuelt for hver enkelt elev, sier hun.

Nå håper hun regjeringen vil lytte til elevene.

– Det skal sies at regjeringen og Utdanningsdirektoratet virkelig har hørt på oss i veldig mange av tiltakene, men når det kommer til den ordinære eleven som sitter i klasserommet sitt, trenger vi mye, mye mer inkludering, sier hun.