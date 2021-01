Rolf (61) og Sissel (59) har en helt spesiell koronajobb: – Vi må være forsiktige

Med til sammen 110 års erfaring fra politiet har de fire «karanteneinspektørene» et godt grunnlag for å avsløre de som prøver å lure seg unna regelverket.

De tidligere politibetjentene ble hyret inn av Trondheim kommune, og møttes for første gang i forrige uke. Arbeidet kom raskt i gang, og allerede etter et par dager i tjeneste, avdekket de funn som beskrives som «urovekkende».

Onsdag bestemte Erna Solberg og regjeringen seg for å stenge grensene. Men så langt i januar er det registrert 3000 utenlandske tilreisende til Trondheim.

Tallet fryktes imidlertid å være det dobbelte, og karanteneinspektørene har hatt nok å gjøre.

Tatt på fersken

Det er onsdag formiddag, og gruppen møtes på Fylkeshuset i Trondheim. Etter et kort møte hvor de går gjennom dagens arbeidsoppgaver, setter de kursen ut.

Nye karantenebrytere skal avsløres.

Inspektørene har fått tips om en bedrift som nylig har blitt startet opp av utenlandske arbeidere. Samtlige kom til Norge i forrige uke, og skal derfor sitte i karantene.

UNDERSØKER: Rolf og partneren Sissel undersøker om noen befinner seg bak dørene på bedriften. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Tidligere denne uka fant imidlertid Øyen og teamet ut at flere av de hadde vært jobb.

– Eieren syntes det var helt greit å være på jobb mens han var i karantene. Han hadde ikke helt skjønt alvoret med viruset, og mente at man ikke ble særlig dårlig av det, og at de som jobbet der, ikke brydde seg om det. Derfor er det viktig for oss å finne frem og gå videre med dette, sier Øyen til TV 2.

Fem personer på ett bad og kjøkken

Når de kommer frem til bedriften, er det stille og tilnærmet ingen aktivitet. Turen går derfor videre til adressen hvor tre av de rumenske arbeiderne har sagt de skal oppholde seg under karantenetiden.

I huset bor det totalt fem personer. Inkludert de tre fra Romania, bor det også en kinesisk kvinne og en tysk mann i eneboligen. Alle deler bad og kjøkken.

KJØRER RUNDT: Sissel og Rolf kjører rundt i Trondheim, på jakt etter karantenebrytere. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Dette strider i mot regelverket, som sier at alle skal ha tilgang til eget bad og kjøkken. Og avviket i eneboligen litt utenfor Trondheim sentrum er langt i fra det eneste.

– På de plassene vi har vært hittil, har det ikke vært på stell. Vi kan forstå ganske logisk når det gjelder smittevern, så er ikke det bra. Når de heller ikke forstår alvoret med smittevern, er det ekstra ille. Det må et visst tilsyn til her, sier Øyen.

– Skremmende

Funnene som er gjort av karanteneinspektørene så langt, bekymrer kommunedirektør Morten Wolden.

SPØRSMÅL: Rolf Øyen er på tilsyn i et hus, og snakker her med en av beboerne. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Det er ganske skremmende. Vi vet at Trondheim er en middels stor norsk by, mens Oslo og andre byer har mange flere av den type innreise enn vi har. Det er langt flere som kommer inn i Norge enn de som faktisk tester seg, men vi må jobbe på, sier han til TV 2.

En nylig anmeldelse viser viktigheten av jobben karanteneinspektørene nå gjør.

– Overtramp

18. januar anmeldte Trondheim kommune 26 litauiske arbeidere for mulig brudd på karantenebestemmelsene. Wolden beskriver hendelsen som «grov».

– Det viktigste for oss, er ikke å gå til anmeldelse. Men når det er grove brudd, så gjør vi det. Vi hadde en situasjon med en gruppe utenlandske arbeidere hvor to var smittet, og hvor de bodde i dårlige karanteneforhold. Dette førte til at fire nye ble smittet. Måten de agerte på, var på en sånn måte at vi måtte gå til anmeldelse, forklarer kommunedirektøren.

BEKYMRET: Kommunedirektør Morten Wolden er bekymret over antall avvik karanteneinspektørene har funnet så langt. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Hva legger du i det?

– De omgikk hverandre på en måte som du ikke gjør, når du er midt i en pandemi. Det er et overtramp mot alle andre som følger retningslinjene, sier Wolden.

– Stressede situasjoner

I eneboligen med de fem utenlandske beboerne, har smittesporerne bestemt at de tre rumenerne må flyttes til karantenehotell. Den kinesiske kvinnen og den tyske mannen kom til Norge for flere uker siden, men vil bli bedt om å teste seg.

For den tidligere politimannen Rolf føles det godt å bruke kunnskapen som politimann til å hjelpe kommunen.

– For oss er dette rutine. Vi er vant til å prate med folk i forholdsvis stressede situasjoner. Det er lettere for oss å spørre om ubehagelige ting, så for oss er det uproblematisk. Men vi har jo et personlig smittevern å ta hensyn til, så vi er forsiktige, sier Øyen.

RUTINERT: Rolf Øyen har jobbet som politi i en årrekke. Nå bruker han kunnskapen sin til å hjelpe Trondheim kommune. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Kommunedirektør Wolden er svært glad og fornøyd med jobben karanteneinspektørene har gjort så langt.

– Det gir oss mulighet til å avdekke og gi folk beskjed om at de må gå i skikkelig karantene slik at de ikke er en risiko for seg selv og andre, sier han.

Og karanteneinspektør Øyen er ikke i tvil om at jobben han og kollegaene gjør, er viktig.

– Absolutt. Har vi klart å begrense smitte, så har vi gjort en god jobb.