Ildsjelen Trond (62) omkom da traktoren gikk gjennom isen

Natt til tirsdag, klokken 01.18, fikk nødetatene melding om en traktor som hadde gått gjennom isen på Losna ved Tretten i Øyer i Gudbrandsdalen under snøbrøyting på glattkjøringsbanen for å klargjøre banen for kjøretrening for ambulansepersonell.

– Det var to traktorer ute på isen som holdt på med brøyting, hvor den ene gikk gjennom isen. Den andre føreren tok da kontakt med nødetatene, sier operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Traktoren havnet på anslagsvis 8 til 10 meters dyp, omtrent 60 meter fra land.

Brannmannskap fikk etter hvert hentet mannen opp fra vannet og nødetatene satte i gang livreddende arbeid på stedet, før han ble fraktet til sykehus.

Han ble senere erklært død på Lillehammer sykehus.

Onsdag morgen opplyser politiet at det var Trond Magne Bjerkestuen (62) fra Tretten i Øyer kommune som omkom.

Navnet frigis i samråd med de pårørende.

Bjerkestuen blir beskrevet som en ildsjel og en fargeklatt som satte Tretten på kartet.

Han var en amcar- og truckentusiast som drev spisestedet Cadillac Diner på Tretten.