2020 var kanskje ikke noe å rope hurra for. Men èn ting kan i alle fall BMW ta med seg. De solgte flere M-biler enn de har gjort noen gang tidligere.

M-betegnelsen er den BMW bruker for å vise at vi snakker om de mest sporty modellene. De har vært kjent for å være heftige og tilby kjøreglede i bøtter og spann.

I år starter de like godt året med å vise fram en flunkende ny M-modell. Hils på spåinnville M5 CS.

De to siste bokstavene står for Club Sport –og betyr at vi snakker om selve flaggskipet i M-familien. Akkurat dette, har BMW aldri gjort før.

Sterkeste og raskeste M-bilen

CS-betegnelsen har vi sett på biler som M4, M3 og M2 – men aldri tidligere på M5. I fjor høst kjørte vi CS-utgaven av M2 – og konkluderte med at det er noe av det beste vi har kjørt fra BMW. Så det må være lov å merke at nakkehårene reiser seg litt, når vi nå ser M5 CS.

Nå har vi ikke kjørt M5 CS, selvsagt, men på papiret ser det mildt sagt lovende ut. Den er lettere, sterkere og enda mer finjustert for sportslig kjøring, enn en vanlig M5.

M5 CS er den raskeste og sterkeste bilen BMW har laget. Hvor feil kan det bli?

Her snakker vi ikke noe elektrifisering, nei. Skikkelig V8-motor - på 635 hk! Grrrrrrrr.

0-100 km/t

4,4-literen under karbonpanseret er den samme som står i M5. Men den er blitt sendt på treningsleir, og kommet tilbake med ikke 600, eller 625 hk. Nei, nå byr den på 635 hk! Dreiemomentet er på 750 Nm og turtallet spinner opp til 7.200 omdreininger per minutt.

Kreftene finner, som i de andre BMW M5-modellene, veien til underlaget gjennom en 8-trinns automatgirkasse og M xDrive firehjulsdrift – som om ønskelig kan stilles inn til klassisk BMW M-manér med drift på bakhjulene alene.

Understell og dempersystem, med mer, er ytterligere modifisert for å takle høye hastigheter – samtidig som BMW bedyrer at komforten til hverdagskjøringen beholdes.

Sportslig bil, ja. Men fortsatt fire dører, og mulighet til å fungere som familiebil, i tillegg.

Toppfart

Det er ikke bare motoren som er trimmet. Vekten er redusert med 70 kilo, blant annet takket være utstrakt bruk av karbon.

0-100 km/t har BMW målt til 3 sekunder blank. Det er superbil-akselerasjon. Toppfarten er sperret på 305 km/t.

Og på innsiden av panseret er det inngravert en stort M5 CS-logo. Selvsagt er det det ...

Fire seter

Innvendig kjenner du igjen CS-merkingen som er dandert rundt omkring. Men det du virkelig legger merke til, er de nye bøttesetene. Og at det ikke er ikke to – men fire. Her er baksetepassasjerene nemlig også tilgodesett med to heftige bøtteseter i karbon. Setene har til og med integrerte håndtak! Det kan nok være smart.

Ja, også er det ISOFIX-fester i baksetet. Ingen skal si at dette ikke skal være en familiebil, også.

Utsikten fra de bakerste setene, viser den synlig strukturen i setene foran.

Joda, du skjønner fort at dette ikke er noe vanlig familiebil.

Du skjønner raskt at dette er noe litt annet enn en vanlig 5-serie.

Gule lys

For at du ikke skal måtte fortelle gud og hvermann at du ikke kjører en helt vanlig M5, har BMW gjort noen visuelle endringer. Den mest merkbare, er de L-formede elementene i frontlyktene som lyser hvitt med kjørelysene på, men som lyser gult når nærlysene eller laser-fjernlysene aktiveres – som en hilsen til GT-racingbilene.

For øvrig er det ulike detaljer spredt rundt omkring bilen i karbon eller matt gull/bronse. For eksempel kan du få nyrene, emblemer og andre detaljer farget i gull/bronse. Egne felger, også de i gull/bronse, er også på plass.

Dessuten har den en diffusor bak, spoiler foran, speilhus og av karbon, som minner veldig om noe du finner på en racerbil. Til slutt får du fire enderør i rustfritt stål, i et ganske stramt og klassisk design. Ikke noe krimskrams her.

Nye BMW M5 CS lanseres passende nok til våren. Norsk pris estimeres til 2.353.700 kroner.

BMW viser fram sin heteste nyhet – nemlig M5 CS. De to siste bokstavene står for Club Sport, og dette blir M-familiens nye flaggskip.

