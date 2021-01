Barneskolelærer kom beruset på jobb – får 120.000 kroner for å si opp

Nordlys skriver at forliket ble inngått 14. januar under en rettsmekling i Nord-Troms tingrett.

Torsdag forrige uke ble formannskapet i Tromsø presentert forliket, hvor det kommer frem at Tromsø kommune skal betale barneskolelæreren 120.000 kroner for å si opp jobben.

Nettstedet skriver at læreren skal ha hatt et alkoholproblem i flere år, og at han også kom beruset på jobb.

Han skal ha fått flere advarsler fra ledelsen.

«NN mottar lønn og opptjener feriepenger som normalt frem til og med 14. april 2021. Tromsø kommune betaler NN 120.000 kroner som et endelig sluttoppgjør,» står det i rettsforliket.

KAN IKKE KOMMENTERE: Avdelingsdirektør for utdanning i Tromsø kommune, Kari Henriksen, avbildet ved en tidligere anledning i rådhuset i Tromsø. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

Kan ikke kommentere

Avdelingsdirektør for utdanning i Tromsø kommune, Kari Henriksen, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Til Nordlys sier hun at hun ikke kan kommentere innholdet i saken fordi det er en personalsak.

På spørsmål om hvorfor kommunen må betale en lærer for å si opp stillingen sin, svarer hun dette:

– Når man kommer i en situasjon hvor den ene parten går til sak mot den andre, så er det sånn at man forsøker å finne en løsning før man kommer til rettssak.

Dette er ikke første gangen kommunen har sparket en ansatt og endte med å inngå et forlik.

Fikk sparken – og erstatning

Nylig inngikk Tromsø kommune forlik med seksjonsleder Arne Kjell Johansen, som gikk til sak mot kommunen etter at han fikk sparken i desember 2019.

Kommunen begrunnet avskjedigelsen med en «samlet helhetsvurdering».

Arne Kjell Johansen gikk til sak. I en pressemelding som ble sendt ut i desember i fjor, skrev Tromsø kommune at partene hadde inngått et forlik.

Dette endte med at han fikk en ny stilling i kommunen, med en årslønn på 850.000 kroner.

Han fikk i tillegg erstatning på 228.000 kroner, oppreisning på 150.000 kroner og saksomkostninger på 100.000 kroner.

– Tromsø kommune erkjenner at det ikke var grunnlag for å avskjedige Johansen og beklager prosessen og medieomtalen Johansen har blitt utsatt for. Kommunen ser i ettertid at beslutningen om avskjedigelse var forhastet, og at grunnlaget for en slik beslutning ikke var godt nok, skrev konstituert kommunedirektør Mari Enoksen Hult i pressemeldingen.