Satsingen på elbil har gitt Kia pene salgstall i Norge de siste årene. e-Soul og e-Niro har i perioder hatt lange ventelister – og utmerker seg begge med mye rekkevidde for pengene.

Kia var også relativt tidlig ute med ladbar hybrid. Her er de nå i ferd med å ta en sterk posisjon, fra kompaktbilen Ceed, via stasjonsvognen Optima – og til den store SUV-en Sorento som straks kommer til Norge i ladbar utgave.

I tillegg fyller de på i nisjene. Sist ut er det som er crossover-utgaven av Ceed. XCeed heter den og er en litt forhøyet utgave, med offroadstyling, men ikke mulighet for 4x4.

Hva er nytt?

Kia gjør det enkelt for kundene. Xceed får du kun med én drivlinje: Som ladbar hybrid. Her kombinerer de en 1,6-liters bensinmotor på 105 hestekrefter med en elmotor. Kombinert ytelse (eller systemeffekt som det ofte kalles) er på 141 hestekrefter. Batteripakken er på 8,9 kWt og veier for øvrig 117 kilo. Den skal gi en elektrisk rekkevidde på 42 eller 48 kilometer, avhengig av hvilken utgave du velger. Vår testbil er Executive-versjonen, har offisielt 42 kilometer rekkevidde på strøm.

Testbilen er svært raust utstyrt, blant annet med mye sikkerhetsutstyr, adaptiv cruisekontroll, varme i rattet, varme og kjøling i setene foran og også varme i baksetet. Her har Kia vært gode i flere år.

De mest velutstyrte modellene deres har utstyr som tidligere var forbeholdt langt dyrere biler. I Exclusive-utgave byr Xceed på en god dose hverdagsluksus.

Litt offroadstyling er på plass, men Xceed ser ikke ut som noen spesielt stor bil.

Hva er styrker og svakheter her?

Vi tar den store svakheten først som sist: Det merkes at den ladbare hybrid-drivlinjen har kommet til litt i etterkant her. Den spiser nemlig mye plass. Bagasjeromsvolumet synker, fra 426 til 291 liter.

Det minner oss om et spørsmål vi i Broom ofte får fra lesere som er litt usikre på plassen i en bil de vurderer: "Duger den som familiebil?".

Der finnes det naturligvis ikke noen fasit. Plassbehov er veldig individuelt. Noen fyller opp flerbruksbilen sin når de skal ha én overnatting hjemmefra, andre drar på to ukers bilferie med et par bager.

Men 291 liter er ikke mye. Bagasjerommet er grunt, og du har heller ikke mye volum å pakke i høyden på. Så dette blir nok snaut for de aller fleste. Pluss likevel for en liten "kjeller" helt bakerst. Her får du for eksempel inn ladekabelen, så slipper du at den ligger og slenger andre steder.

Greie plassforhold i baksetet, som også har varme. Men litt overraskende at det ikke er et eneste strømuttak her bak.

I kupéen er plassforholdene absolutt godkjent. Fire voksne sitter bra her, tre i baksetet blir trøblete på grunn av bredden. Vinduslinjen er også ganske høy, pluss at C-stolpen er kraftig. Det gjør det litt mørkt og innestengt for unger i dette baksetet.

Så til drivlinjen: Har du mye småkjøring og er flink til å lade, kan ladbar hybrid være kjempesmart.

Vi i Broom har etter hvert testet mange ladbare hybrider. Noe av det vi har erfart, er at kjørestil har veldig mye å si for hvor godt du klarer å utnytte batteripakken. Her tjener du mye på en myk og gjennomtenkt kjørestil, uten for tung gassfot. Det er også mye å hente på å se langt fremover og bruke bremsepedalen minst mulig.

Den offisielle rekkevidden på strøm er altså oppgitt til 42 kilometer på denne utgaven. Her hører det med at det ikke alltid er mulig å låse bilen i elektrisk-modus (som Kia kaller EV). Bilen skifter nemlig automatisk fra EV- til HEV-modus (hybrid) hvis utetemperaturen er slik at motoren må starte for å varme opp kjølevannet og gi varme til kupeen. Dette avhenger også av hvor mye strøm det er på hovedbatteriet og gasspådrag. Hvis du gjennom å trykke hardt på gassen ber om mer krefter enn elmotoren alene kan levere, vil bensinmotoren starte.

For å teste dette, starter vi med fulladet, men kald bil. Rekkeviddemåleren viser 50 kilometer på strøm. Det er null grader ute, vi stiller inn 20 grader i bilen og bruker rattvarme i starten. Det er bare veier, vi kjører mykt og økonomisk. Strekningen er en blanding av landevei og så 50- og 60-soner. Bensinmotoren slår som ventet inn i starten og er med en god stund, før den så kobler seg ut.

Etter 55,7 kilometer er det slutt, da er batteripakken tom, men vi har også brukt litt bensin. Nærmere bestemt et snittforbruk på 0,21 liter/mil på denne strekningen. Det vil si like i underkant av 1,2 liter bensin, totalt sett.

Dette er altså i rundt null grader. I ti minus og med snø/slaps på veien, må du regne med høyere forbruk. Hastighet har også en god del å si her. Hadde vi tatt samme strekning i 110-sone på motorvei, ville forbruket økt en god del. Vår erfaring med Ceed stasjonsvogn i ladbar utgave, tilsier et forbruk som ligger rundt 0,50 liter/mil, på langtur.

I forhold til prisen er testbilen svært godt utstyrt. Her har Kia vært gode lenge. Materialkvaliteten i interiøret er relativt enkel. Her og der merkes det litt at de nødvendigvis må ha spart. Men det ser bra ut, i alle fall.

Kia har svært god nybilgaranti, som strekker seg over hele syv år.

Med lengde på 4,39 meter går Xceed inn i en klasse med mange konkurrenter.

Hva koster den?

Rimeligste XCeed starter på 369.900 kroner. Den heter Classic Edition. Testbilen som er toppmodellen Exclusive starter på 439.900 kroner, da har du det meste du kan tenke deg av utstyr på en bil som dette.

Drivlinjen er den samme, men rekkevidden varierer altså. Classic Edition og Active har 16" felger og rekkevidde på 48 kilometer. Active med såkalt Plusspakke og Exclusive har 18" felger og 42 kilometers elektrisk rekkevidde.

Mange knapper og brytere innvendig. Kia har ikke (ennå?) kastet seg på minimalisme-trenden.

Hvem er konkurrentene?

VW Golf har solide tradisjoner som ladbar hybrid, her har en helt ny utgave akkurat kommet til Norge. Det samme gjelder Audi A3, som i tillegg har litt mer premiumfaktor.

Det kan også være verdt å sjekke ut konkurrenter fra både Citroën og Peugeot. Og så kommer vi ikke utenom to modeller fra Kia selv. Niro er en kompakt og litt høyreist bil – mens Optima er stasjonsvogn et godt hakk over Xceed i størrelse.

291 liter bagasjerom, det vil nok få en del potensielle kjøpere til å tenke seg om en ekstra gang.

Vil naboen bli imponert?

Xceed er velproposjonert og skremmer neppe noen med designet. En bil folk snur seg etter, er dette ikke. Til det blir den litt for diskret. Når de først skulle lage crossover av Ceed, er vi nesten litt overrasket over at Kia ikke har dratt på litt mer.

Dette mener Broom om ladbar Xceed:

Xceed byr på mye bra, der særlig drivlinjen er attraktiv i det norske markedet. Bilen kommer svært gunstig gjennom det norske avgiftssystemet, dermed blir også prisen konkurransedyktig. Har du for eksempel et par mils pendlervei til jobben hver vei, ligger det an til lave driftskostnader her.

Ankepunktet er et svært begrenset bagasjeromsvolum. Det gjør at det ikke er så helt enkelt å tenke seg hvem denne bilen passer best for. De fleste familier vil nok tenke at dette blir for snaut.

En annen faktor som gjør det tøft for Xceed er at premiummerkene satser tungt på ladbare hybrider. Også de nyter godt av avgiftskuttene. Da blir det nok ikke så opplagt å velge en Kia i denne klassen. Men kanskje er det tilstrekkelig av "godt voksne" fornuftskjøpere til at Xceed vil klare å markere seg på salgsstatistikkene?

Kia satser tungt på elektrifiserte biler, Xceed i ladbar hybridversjon er bare én av disse.Lad

Hva mener eierne?

Visste du at:

– Ceed-familien bare selges i Europa og er skreddersydd for vårt marked.

– Xceed er 4,39 meter lang, det er drøyt 8 centimeter lenger enn kombi-utgaven av Ceed.

– XCeed er produsert i Slovakia, i det som regnes som en av Europas mest effektive bilfabrikker.

Ladbare hybrider tar betydelige markedsandeler i Norge. Men Xceed kan nok få det tøft med å markere seg veldig her.

KIA XCEED Modell: 1,6 Exclusive PHEV Motor: 1,6-liter bensin + elmotor Systemeffekt: 141 hk /265 Nm Batteripakke: 8,9 kWt 0-100 km/t: 11 sekunder Toppfart: 188 km/t Forbruk: 0,17 l/mil Elektrisk rekkevidde: 42 km Bagasjerom: 291 liter Lengde x bredde x høyde: 439/182/149 cm Vekt: 1.519 kilo Pris: 439.900 kroner

