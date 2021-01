Fotballryktene: – London-klubb snuser på Di María

Det kan være duket for Premier League-retur for Ángel Di María i sommer. Her er dagens fotballrykter!

Tottenham har tatt kontakt med PSGs Ángel Di María (32) angående en overgang til Nord-London. Argentinerens kontrakt går ut i sommer, og kan gå gratis etter sesongen, skriver L'Equipe.

Di María kom til Manchester United i 2014, men spilte bare en sesong under Louis van Gaal. Den tidligere Real Madrid-spilleren har spilt i PSG siden 2015.

Motsatt vei kan Dele Alli (24) gå på lån resten av sesongen. Spurs vurderer Borussia Monchengladbachs Florian Neuhaus (23) som erstatter, melder Mirror.

The Athletic skriver at flere spillere og trenere i Liverpool er overrasket over at klubben ikke har foretatt seg noe i overgangsmarkedet.

Spesielt på stopperplass har Liverpool slitt med skader på Virgil van Dijk, Joe Gomez og Joel Matip. Rhys Williams og Nathaniel Phillips har ikke klart å levere i stjernenes skadefravær.

Spazio Napoli melder at Tottenham også ønsker seg Napoli-stopper Nikola Maksimovic (29). Serberen er ute av kontrakt til sommeren.

Thomas Tuchel er allerede i gang med å se etter nye spillere som Chelsea-manager. RB Lepzigs franske midtstopper Dayot Upamecano (22), topper lista over overgangsmålet, skriver SportBild.

BLIR I WEST HAM: Chelseas interesse for Declan Rice skal være mer lunken etter Thomas Tuchels ankomst. Foto: David Klein

The Telegraph skriver at sparkingen av Frank Lampard har gjort at West Ham tror Chelseas interesse for Declan Rice (22) er over.

Chelseas venstreback Baba Rahman (26) ser ut til å bli den første spilleren Thomas Tuchel skal kvitte seg meg. Han ser ut til å dra på lån til greske PAOK Salonika, melder Sport24.

The Mirror rapporterer at Leicester håper å signere James Tarkowski fra Burnley i sommer. 28-åringens kontrakt går ut sommeren 2022.

Arsenal har kastet seg inn i kampen om Manchester Citys Eric Garcia. Spanjolen, som også er ønsket av Barcelona, kan gå gratis i sommer, skriver Mundo Deportivo.

West Ham-manager David Moyes ønsker å gjøre lånet av Said Benrahma permanent allerede nå, skriver Sky Sports.