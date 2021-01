USA skal vaksinere 10 millioner mennesker i uka

Mens vaksinasjonen i Norge går tregere enn planlagt, girer man opp i USA. President Biden lover at de skal ha vaksinert 300 millioner mennesker innen sommeren.

Mens vaksinasjonen i Norge går tregt og blir trolig forsinket på grunn av at vi får færre vaksiner enn ventet, øker man tempoet i vaksineringen i USA.

Antall koronasmittede i verden har nå bikket svimlende 100 millioner. USA topper statistikken med snaut 26 millioner registrerte smittetilfeller og over 430.000 koronarelaterte dødsfall.

Tirsdag la derfor USAs president Joe Biden derfor frem en offensiv plan for hvordan pandemien skal bekjempes.

Biden opplyser at USA nå kjøper ytterligere 200 millioner doser med koronavaksine og vil ha nok doser til å vaksinere 300 millioner amerikanere innen sommeren.

Øker tempoet i USA

Landet har sikret seg 100 millioner doser hver fra både Pfizer og Moderna, opplyste myndighetene tirsdag. Vaksinene er godkjent av Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA).

– Med disse tilleggsdosene vil USA ha nok vaksine til å fullvaksinere 300 millioner amerikanere innen utgangen av sommeren, sier en talsperson.

Tirsdag iverksatte også presidenten tiltak for å øke antallet vaksinasjoner per uke fra 8,6 millioner doser til 10 millioner doser.

Forsinkelser i Europa

Men i Norge er situasjonen en helt annen.

Her har bare rundt 1,5 prosent av befolkningen til nå fått sin første dose og med færre vaksiner fra AstraZeneca enn ventet kan vaksineringen i Norge også bli én til to måneder forsinket.

Det er knyttet stor usikkerhet om regjeringens vaksinemål er innen rekkevidde, da det forrige uke ble kjent at Norge får rundt én million færre doser av AstraZeneca-vaksinen i februar enn ventet da den britiske vaksineprodusenten har leveringsproblemer i Europa.

– Nyheten fra AstraZeneca kan bety at målet om å tilby vaksine til store deler av den voksne befolkningen, utsettes én til to måneder, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse tirsdag.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder/ NTB

Forsinkelsen betyr at mange i risikogruppene blir vaksinert i april og mai i stedet for februar og mars.

FHI-overlege Preben Aavitsland bekreftet tirsdag at det kan bli ytterligere forsinkelser.

– Ja, vaksineproduksjon er komplisert. Det kan oppstå feil som gjør at store produserte mengder må kasseres av fabrikken, sier han til TV 2.

Krass kritikk

EU retter hard kritikk mot AstraZeneca for forsinkelser i leveringen av lovede koronavaksiner og krever innsyn i prosessen.

– EU ønsker å få vite nøyaktig hvor mange doser som er produsert hittil av AstraZeneca, hvor de er produsert, om de er levert, og hvem de er levert til, sa helsekommissær Stella Kyriakides mandag.

EUs helsekommissær Stella Kyriakides krever å få vite hvor mange doser med koronavaksine AstraZeneca har produsert. Foto: John Thys / AP / NTB

AstraZeneca har varslet at forsinkelser i produksjonen betyr at de ikke klarer å levere alle vaksinene til EU som de har forpliktet seg til.

Men Kyriakides gjør det klart at den nye planen for levering ikke er akseptabel for EU.

På verdensbasis har det så langt blitt delt ut over 68 millioner vaksinedoser, ifølge Ourworldindata.org , som er tilknyttet Oxford-universitetet.

Israel er landet med flest vaksinerte med 44,9 prosent av innbyggertallet