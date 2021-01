Over 150 tiltalt etter stormingen – FBI jakter bakmenn

Tre uker etter den dødelige stormingen av Kongressen er over 150 personer tiltalt for sin rolle i opptøyene. Samtidig entrer den omfattende etterforskningen en ny fase.

Dagen etter at Senatet mottok riksrettstiltalen mot Donald Trump for hans rolle i opptøyene, har det totale antallet amerikanere som står tiltalt bikket 150.

Det viser CNNs gjennomgang av rettsdokumenter og uttalelser fra Justisdepartementet.

Uten sidestykke

Etterforskere har så langt brukt over 500 ransakelsesordre for å innhente informasjon om stormingen, opplyser aktor Michael Sherwin på en pressekonferanse tirsdag.

Sherwin sier den omfattende etterforskningen er uten sidestykke i amerikansk historie, og understreker at den vil fortsette med uforminsket styrke fremover.

Michael Sherwin varsler nye skritt i etterforskningen. Foto: Sarah Silbiger/AFP

– Vi vil forsøke å få frem tiltaler knyttet til oppvigleri, legger Sherwin til.

Nytt fokus

Så langt er mange av de 150 tiltalt for ordensforstyrrelse og for å ha tatt seg inn i Kongressen uten gyldig tillatelse. De mer alvorlige tiltalene omhandler alt fra tyveri av offentlige eiendeler til angrep på offentlige tjenestemenn.

Det er ventet at antallet vil stige langt forbi 150 de neste dagene, og Sherwin forteller at det så langt er over 400 mistenkte i etterforskningen. Samtidig opplyser FBI at de har mottatt mer enn 200 000 tips i forbindelse med Kongress-stormingen.

Ifølge Sherwin har fokuset nå endret seg. Etterforskerne er ikke lenger like interessert i de mindre lovbruddene, men fokuserer heller på bakmenn og høyreekstreme grupper som planla angrepet.

– Vi vil nå en nytt fase i løpet av de neste dagene. Dette medfører blant annet at vi vil etterforske de mer kompliserte sakene, som dreier seg om sammensvergelser knyttet til koordinerte militsgrupper, sier Sherwin.

Utlover dusør for bombemann

Mange av de hittil pågrepne har blitt identifisert gjennom internett. For enkelte av de mer alvorlige hendelsene, leter myndighetene fortsatt etter mistenkte.

Dette gjelder blant annet personer som plasserte hjemmelagde bomber utenfor flere bygninger.

FBI har utløst en dusør på 75 000 dollar for tips som fører til at bombemannen blir pågrepet.

– Det er utfordrende, det er komplisert og det er omfattende. Det er det vi driver med i FBI. Denne saken er unik i sitt omfang og antall involverte, sier nestleder i FBI Steven D'Antuono.

Den drepte politimannen Brian Sicknick ble hedret etter stormingen. Foto: Al Drago/AFP

FBI opplyser at de også jakter en rekke personer som gikk til angrep på politibetjenter. Nærmere 140 betjenter ble angrepet i forbindelse med stormingen, og politimannen Brian Sicknick mistet livet.