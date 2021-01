Video skal vise milliardærens sexkjøp – nå krever dommeren at den slettes

Robert Kraft er ikke hvem som helst. Ifølge Forbes er 79-åringen god for 6.6 milliarder dollar, noe som gjør ham til USAs 93. rikeste. I tillegg eier han fotballaget New England Patriots, som under hans eierskap har tatt seks Super Bowl-titler. Patriots har skuffet i år, uten at det har vært Krafts største bekymring.

Under flere besøk på massasjesalongen Orchids of Asia spa i Florida i 2019, skal Kraft nemlig gjentatte ganger ha betalt penger for sex.

Som en del av en omfattende politioperasjon var massasjesalongen rigget med skjulte overvåkningskameraer, skriver NPR.

Massasjesalongen Orchids of Asia fikk mye unønsket oppmerksomhet i forbindelse med rettssaken. Foto: Joe Raedle/AFP

Ulovlige metoder

Ifølge politiet skal videoopptakene vise hvordan Kraft og en rekke andre menn ha sex med de ansatte mot betaling. Milliardæren ble i februar 2019 tiltalt for sexkjøpet.

Til tross for videoopptakene, ble saken henlagt i fjor høst. En domstol i Florida slo nemlig fast at opptakene ikke kunne brukes som bevis, ettersom politiet hadde brukt for inngripende metoder i å skaffe seg overvåkningsmaterialet. De hadde nemlig også filmet folk som besøkte massasjesalongene med lovlydige hensikter, noe som strider mot føderal lov.

– Overvåkningen i massasjesalongene varte i fem dager, og endte opp med å filme to kvinner og to menn som mottok legitime massasjer, ikke bare mennene som betalte for seksuelle tjenester, heter det i dommen.

Fryktet spredning

Kraft kunne dermed puste lettet ut, uten at problemene var helt over av den grunn. Milliardæren var ifølge NPR svært bekymret for at videoopptakene skulle havne i feile hender, for så å spre seg på internett.

Karen Herzog fra Floridas helsedepartement viser bilder fra innsiden av massasjestudioet under rettssaken. Foto: Lannis Waters/The Palm Beach Post via AP

Krafts advokater stilte forrige uke et krav om at videoene ble slettet.

– Ettersom opptakene aldri burde blitt gjort til å begynne med, bør de nå ødelegges slik at de aldri kan misbrukes, bevisst eller på andre måter, heter det fra advokatene.

Nå har dommeren i saken sagt seg enig, og har beordret en «nøytral tredjepart» til å observere at videoene slettes. Kraft kan dermed legge saken bak seg en gang for alle. Milliardæren har hele tiden nektet straffskyld, men publiserte ifølge ESPN en offentlig beklagelse for sine handlinger.