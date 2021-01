Republikaner hevdet Hillary Clinton drepte spedbarn i satanistisk ritual

3. november fokuserte en hel verden på det amerikanske presidentvalget og duellen mellom Donald Trump og Joe Biden. Samtidig foregikk det kongressvalg en rekke steder i USA, hvor blant annet Marjorie Taylor Greene ble valgt inn som representant for delstaten Georgia.

Fakta: QAnons konspirasjonsteorier Det første QAnon spådde, var at en pågripelse av Hillary Clinton var nært forestående og at hun ville prøve å rømme landet. De har også varslet at en avslørende video om Clinton ville dukke opp i februar 2018. QAnon mente Trump planla en hendelse kjent som «Stormen», der tusener av dem som står bak pedofiliringen og sammensvergelsen mot Trump, skulle pågripes. Dette skulle skje i november 2017.

Mark Zuckerberg ville trekke seg fra Facebook og rømme landet. Han leder fortsatt selskapet.

Pave Frans skulle bli pågrepet og anklaget for alvorlige lovbrudd.

Det har også vært en rekke varsler om at «noe stort» skulle skje eller at sannheten skulle komme for en dag, uten at spådommene har gått i oppfyllelse.

Kim Jong-un er en marionett CIA har plassert for å lede Nord-Korea.

Mueller-etterforskningen av mulig russisk innblanding i det amerikanske valget var egentlig en operasjon for å dekke over en større etterforskning av Demokratene.

Ifløge Faktisk.no har QAnon også fått fotfeste i Norge, og facebook-grupper har blant annet bidratt til å spre konspirasjonsteorier om koronapandemien og vaksiner. Kilder: BBC, CBS; Wikipedia, Faktisk.no

Republikaneren er en uttalt tilhenger av QAnon, og valgseieren markerte for alvor konspirasjonens rotfeste i amerikansk politikk.

Omstridt skikkelse

I tillegg til å støtte QAnon, har Taylor Greene tidligere uttalt at terrorangrepene 11. september 2001 aldri fant sted.

Så sent som forrige uke ble det også avslørt at Taylor Greene har støttet konspirasjonsteorier om at skoleskytingene ved Sandy Hook og Douglas High School var en dekkoperasjon. Skoleskytingene tok til sammen livet av 45 mennesker, de fleste barn. En rekke amerikanere krevde Greenes avgang i lys av kommentarene.

Taylor Greene hadde et tydelig budskap på vei inn i Kongressen tidligere denne måneden. Foto: Jonathan Ernst/REUTERS

Nå dukker det opp nye avsløringer om den omstridte kongresskvinnen, som tidligere denne måneden ble suspendert fra Twitter.

Grotesk teori

Ved å gjennomgå Taylor Greenes Facebook-profil, har både CNN og Media Matters avdekket en rekke nye konspirasjonsteorier. Sistnevnte avslørte at republikaneren har støttet den absurde og groteske konspirasjonsteorien «frazzledrip».

Konspirasjonsteorien anklager Hillary Clinton for flere bestialske forbrytelser. Foto: David Gannon/AFP

Teorien hevder at Hillary Clinton på bestialsk vis tok livet av et spedbarn under et satanistisk ritual, for så å drikke spedbarnets blod. Ifølge Washington Post har den absurde teorien blitt spredt på nettsider som YouTube, hvor videoer om teorien har flere millioner visninger.

– Folk flest skjønner ikke så mye

Taylor Greene uttrykte sin støtte for teorien i 2018, hvor hun publiserte et bilde av moren til en drept politimann sammen med daværende president Donald Trump.

Marjorie Taylor Greene uttrykte støtte for «frazzledrip» i denne Facebook-kommentaren. Foto: Skjermdump/Media Matters/Facebook

– Dette er moren til en politibetjent i New York som så en forferdelig video på Anthony Wieners beslaglagte datamaskin av Huma og Hillary som fileterte et barns ansikt. Dette var nok et drap av militæret, kommenterte en av Greenes følgere.

Hun svarte anerkjennende:

– Jeg publiserer av og til ting for å se hvem som vet ting. Mesteparten av tiden vet ikke folk noe. Jeg er glad for å se kommentaren din. Jeg har bestemt meg for å lage flere videoer og engasjere meg ytterligere i kampen. Folk flest skjønner ikke så mye. Massemedias desinformasjonskrig har gått for langt!, skriver Greene.

Støttet henrettelse av kollega

Også CNN har gjort et dypdykk i kongressrepresentantens Facebook-historikk. I et innlegg fra 2018 uttaler Greene seg kritisk om Iranavtalen, en atomnedrustingsavtale den tidligere presidenten var svært stolt over.

– Kan vi henge dem nå?? Altså H og O??, kommenterer en følger, med henvisning til Hillary Clinton og Barack Obama.

– Vi gjør oss klare. Brikkene kommer på plass. Vi må være tålmodige. Dette må utføres feilfritt, ellers vil de liberale dommerne la dem slippe unna, svarer Greene.

I et innlegg fra 2019 har Greene likt en kommentar som sier «det vil være raskere med en kule i hodet» for å bli kvitt Nancy Pelosi, demokratenes leder i Det hvite hus. Greene og Pelosi er nå kollegaer.

Slår tilbake

CNN har henvendt seg til Greene for å få en kommentar til innleggene, uten hell. Isteden tar republikaneren til Twitter, hvor hun langer ut mot kanalen.

– Fake News CNN skriver nok et attentat mot meg, som fokuserer på tiden før jeg stilte som politisk kandidat. Jeg vil aldri bukke under for folkefienden, og det bør ikke dere heller, skriver Greene.

Samtidig skriver hun at en rekke personer har administrert Facebook-kontoen hennes.

– Over de siste årene har flere ulike grupper administrert sidene mine. Mange innlegg har blitt likt. Mange innlegg har blitt delt. Noen av disse representerer ikke mine synspunkt, legger Greene til.