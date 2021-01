Manchester City på tabelltopp etter målfest – opptur for Arsenal

Southampton-Arsenal 1-3 og WBA-Manchester City 0-5

Se sammendrag fra City-kampen øverst i saken.

Tirsdagen ble en opptur også for Arsenal, som er i ferd med å hente Martin Ødegaard på en leieavtale. Mikel Artetas menn revansjerte helgens cuptap ved å vende til 3-1-seier borte mot Southampton. Nicolas Pépé, Bukayo Saka og Alexandre Lacazette scoret på sørkysten.

Fortsetter klatringen

Dermed fortsatt Mikel Artetas menn klatringen på tabellen, og har tatt 16 av 18 poeng de siste seks kampene. De er nå på 8. plass, riktig nok med flere kamper spilt enn lagene rundt dem.

– Vi tok det tungt da vi røk her i FA-cupen. Men vi slo tilbake og vant fortjent i dag, sier Saka etter kampen.

– Alle jobbet godt i dag. Vi er så lykkelige for å få tre poeng i dag. Vi tar kamp for kamp. For noen måneder siden var vi på endre halvdel og nå er vi på den øvre.

Martin Ødegaard er ventet å bli presentert som Arsenal-spiller om kort tid. Drammenseren vil lånes ut fra Real Madrid ut sesongen. Arteta fikk ikke spørsmål om nordmannen etter kampen.

City lekte seg

Likevel var det Manchester City som imponerte mest. Det var en overbevisende seier, men likevel omstridt. WBA-forsvaret stoppet da linjedommer Sian Massey-Ellis vinket for offside på Bernardo Silva i forspillet til 2-0-målet. Keeper Sam Johnstone prøvde ikke å redde skuddet fra João Cancelo, men VAR kom til at det aldri var offside, og målet ble godkjent.

Gündogan er brennhet for tiden og har scoret sju mål på sine åtte siste Premier League-kamper. Pep Guardiolas lag tok sin 11. seier på rad i ulike turneringer, en rekke som strekker seg tilbake til midten av desember.

City topper tabellen iallfall til Manchester United har møtt tabelljumbo Sheffield United onsdag. Ett poeng skiller til United og tre til Leicester, som også spiller onsdag.

