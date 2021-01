Raseri og munnhuggeri mellom Lukaku og Zlatan: – I f*ck you and your wife

Det tok ordentlig fyr i kvartfinalen av Coppa Italia mellom byrivalene Inter og AC Milan.

Det ble nemlig full klinsj og håndgemeng mellom de to største stjernene på hvert sitt lag, Romelu Lukaku og Zlatan Ibrahimovic.

Lukaku var svært misfornøyd med behandlingen han fikk av flere Milan-spillere like før pause, og i bruduljene som oppsto ble etter hvert Zlatan Ibrahimovic involvert.

Lukaku ble tydelig rasende på den 39 år gamle svensken og samtidig som belgieren forsøkte å fly på sin spisskollega, kunne man tydelig høre Ibrahimovic rope «go do your voodoo shit, you little donkey,» flere ganger.

En rasende belgier måtte holdes tilbake av egne lagkamerater og tv-mikrofonene plukket tydelig opp at Lukaku repliserte til Ibrahimovic at «I f*ck you and your wife.»

Ibrahimovic' voodoo-fornærmelse spiller trolig på at Everton-eier Farhad Moshiri hevdet at Lukaku fått beskjed gjennom voodoo at han måtte forlate Everton til fordel for Chelsea tilbake i 2017.

De to kamphanene var i sin tid lagkamerater i Manchester United.

Ibrahimovic fikk gult kort etter situasjonen, og tidlig i andre omgang ble svensken utvist etter en takling på Aleksandar Kolarov.

Det står for øyeblikket 1-1 like før slutt etter scoringer av nettopp Lukaku og Ibrahimovic. Jens Petter Hauge sitter foreløpig på benken.