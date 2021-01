Forsøk på å stoppe riksretten nedstemt – kan være godt nytt for Trump

Tirsdag ble et republikansk forsøk om å stoppe riksrettsprosessen mot USAs nylig avgåtte president Donald Trump nedstemt i det amerikanske Senatet, skriver nyhetsbyrået AP.

Demokratene i Representantenes hus har stilt Trump for riksrett, tiltalt for «oppviglet til opprør» i sammenheng med stormingen av Kongressen 6. januar, der fem personer døde.

Forsøket kom samme dag som at senatorene ble tatt i ed for å sørge for at de skal opptre som uavhengige dommere i den kommende riksretten.

Ber demokratene tenke seg om

Selv om den republikanske senatoren Rand Pauls forsøk ble stoppet, er dette dårlig nytt for demokratene som håper å se Trump dømt av senatet.

– Om mer enn 34 republikaner stemmer mot at riksretten følger grunnloven, så er hele greien død. Demokraten bør kanskje legge fra seg dette, og ikke legge frem saken sin i det hele tatt, sier Paul.

FORSØK: Senatoren Rand Paul sto bak forsøket på å utfordre lovligheten til riksrettsforslaget. Foto: Jonathan Ernst

Ifølge AP har Paul trolig rett i sin påstand, og påpeker at Demokratene vil slite med å samle både alle sine egne medlemmer og 17 republikanere. Det kreves to tredjedels flertall for å felle Trump.

Også president Biden har stilt seg tvilende til at Trump blir felt. Han fortalte nylig at riksretten kan kan få negative konsekvenser for hans fremtidige samarbeid med republikanerne, men opplyser om at han mener konsekvensene av å ikke stille Trump for riksrett vil være «enda verre».

Mange forsvarer Trump

Selv om mange republikanere kritiserte Trump kort tid etter angrepet på Kongressen, har mange kommet til hans forsvar i sammenheng med riksretten.

– Skal vi gå tilbake å stille president Obama for riksrett, spurte senator John Cornyn fra Texas om det å stille tidligere folkevalgte for riksrett

– En måte å bli straffet på i vårt system skjer når du taper et valg, sier hanvidere.

Den siste tiden har det versert nyheter om at den mektige republikaneren, Mitch McConnel, som inntil nylig ledet Senatet, mente at Trumps uttalelser 6. januar var nok til å få ham dømt. Tirsdag stemte med sine partifeller i forsøket på å stoppe riksretten.