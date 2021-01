Sjamanen gjester Netflix-serie

GOD KVELD NORGE (TV 2): Durek Verret gjennomfører et spirituelt rituale på stranden i Netflix-serien «Bling Empire».

I reality-serien «Bling Empire» følger vi livene til en eksklusiv gruppe velstående asiat-amerikanere i Los Angeles. Serien er fullstappet av drama, intriger og ekstravagante fester, og ligger foreløpig på topplisten over mest populære serier hos strømmetjenesten Netflix i Norge.

Foreløpig er det kun en sesong ute, og selv om serien består av ukjente fjes for mange, dukker det opp en kjenning fra Norge i episode fem.

PENGER OG DRAMA: Vennegjengen i «Bling Empire» lever et luksuriøst liv. Foto: NETFLIX

Sjaman Durek er nemlig en bekjent av deltakeren Kevin Taejin Kreider, som inviterer sjamanen ned til stranden for å hjelpe venninnen Kelly Mi Li som sliter med kjærligheten.

«Jeg møtte Sjaman Durek i New York for å finne ut om jeg burde flytte til Los Angeles, så jeg søkte veiledning. Det jeg liker ved sjaman Durek er intuisjonen hans for hva folk må høre», forteller Kreider i episoden.

Ved en bålpanne på stranden samles vennegjengen i serien før sjamanen dukker opp som en spirituell guide. Durek begynner så sin prosess for å «rense» Li for dårlig energi knyttet til kjærlighetsforholdet.

Durek fremfører en såkalt renselse og hele seansen ender i tårer for Li, som takker sjamanen og forteller at hun «føler seg mye lettere».

Opptredenen i serien har fått flere utenlandske medier til å sperre øynene opp for sjamanen, men dette er ikke første gang Durek Verrett «kurerer» kjendiser og millionærer. Hans klientell består blant annet av Gwyneth Paltrow, LeAnn Rimes og Selma Blair.

Prinsesse Märtha Louise blir også å se på TV denne våren når hun deltar i TV-showet «Helt Harald» med Harald Rønneberg som programleder. Prinsessen har også fått sin egen dokumentarserie som kommer på TV 2.