Skilles etter tre år

Det melder den amerikanske nettavisen TMZ.

Ifølge nettstedet leverte Page inn skilsmissepapirene i Manhattan tirsdag.

People.com skriver også at paret kom med en felles uttalelse tirsdag, hvor de bekreftet skilsmissen.

«Etter mye tanke og nøye vurdering har vi tatt den vanskelige beslutningen om å skilles etter separasjonen vår i fjor. Vi har den største respekten for hverandre og forblir nære venner».

Kom ut som transperson

Den kanadiske skuespilleren er best kjent under navnet Ellen Page, men delte på sin Instagram-profil i desember at hen er en transperson.

I den forbindelse har 33-åringen også valgt å bytte navn og heter nå Elliot Page.

– Jeg ønsker å dele at jeg er en transperson, mine pronomen er han/hen og jeg heter Elliot, skrev hen under bildet på Instagram.

Page og Portner giftet seg i all hemmelighet i 2018. Giftemålet ble kjent da Page delte et bilde av to hender med hver sin ring, samt teksten:

«Kan ikke tro at jeg kan kalle denne fantastiske kvinnen for min kone».

I bildet tagget hun daværende kjæreste Emma Portner.

Page er kjent fra blant andre filmene «Juno», «Inception» og «X-Men», og har det siste året gjort stor suksess i Netflix-serien «The Umbrella Academy».