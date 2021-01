Foss Solevåg kjørte for seier – så forsvant brilleglassene

Sebastian Foss Solevåg hadde mulighet til å ta sin andre slalåmseier på åtte dager, men i finaleomgangen i Schladming gikk det galt.

29-åringen lå på 2. plass etter den første omgangen, men endte på 4. plass etter det som virket som en skuffende omgang fra hans side.

Men da Spjelkavik-gutten kom over mållinjen, kunne man tydelig se at noe var galt.

– Fikk port midt i trynet

På reprisene kunne man se at Foss Solevåg mistet brilleglasset underveis i løpet. Da ble det svært vanskelig for Foss Solevåg i det som var et tett østerriksk snødrev.

– Det kom som et sjokk, jeg måtte bare gjøre det beste ut av det. Jeg fikk en port midt i… når det er så hardt, kommer den så fort i retur. Men det er min egen feil. Jeg tok den ikke i riktig vinkel. Når det er slike forhold, er det lett å få den i trynet. Det blir sånn sprett, sier 29-åringen til TV 2.

– Man kan ikke stoppe opp heller, man må gjøre det beste ut av det. Nå har jeg opplevd det også.

TV 2s ekspertkommentar Christian Frankum var ikke i tvil om at uhellet spolerte Foss Solevågs vinnersjanser, og fikk støtte av Tom Stiansen i TV 2s alpintstudio.

– Det sier litt om den flytsonen han er i når han kan bli nummer fire uten brilleglass, sier Stiansen.

Gutten fra Spjelkavik seiler nå opp som Norges største gullhåp i VM i Cortina som begynner om halvannen uke.

Vinner ble Marco Scwartz etter at lederen etter første omgang, Manuel Feller, kjørte ut.

– Det er utrolig å kjøre uten briller i dette snøværet. Chapeau, sier Schwartz til TV 2.

Franskmennene Clement Noel og Alexis Pintauralt tok de resterende pallplassene.

Kristoffersen med grov feil

Henrik Kristoffersen har vunnet i Schladming hele fire ganger tidligere, men fikk tirsdag sine vinnersjanser ødelagt av en grov feil i første omgang.

Rælingen-gutten kjørte bedre i andre omgang, og klatret som ventet en del på resultatlisten. Kristoffersen endte på en 11. plass.

– Jeg er happy med hvordan jeg kjører på ski, for det synes jeg ikke er så ille. Men du ser så sinnssykt stor forskjell på hvem som har grep, og hvem som ikke har det, sier en mellomfornøyd Kristoffersen til TV 2.

Timon Haugan gjorde også en god konkurranse. 24-åringen lå på 16. plass etter første omgang, og endte på 13. plass, hans beste plassering denne sesongen.

– Jeg er fornøyd. Dette var et steg i riktig retning, sier Haugan til TV 2.