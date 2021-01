Keira Knightley: Nekter å gjennomføre sexscener regissert av menn

Keira Knightley gjestet denne måneden podcasten «Channel Connects» sammen med filmskaper Lulu Wang og skribent Diane Solway.

Under samtalen kommer det frem at Knightley har lagt til et punkt i sin kontrakt etter hun ble mor, som sier at hun ikke ønsker nakenhet i sine scener. Videre forteller hun at hun på bakgrunn av dette heller ikke ønsker å spille i sexscener, med mindre det er en kvinnelig regissør som står bak.

«Hvis jeg formidlet en historie som handlet om den moderlige reisen og kroppsaksept, føler jeg at det måtte vært med en kvinnelig filmskaper», sier Knightley i podcasten.

Vil ikke stå naken foran «en gruppe menn»

Knightley har to barn sammen med ektemann og musiker James Righton. Paret fikk datteren Edie i 2015, og i 2019 kom datteren Delilah til verden.

EKTEMANN: Knightley giftet seg med den britiske musikeren James Righton i 2013. Foto: Michael Buckner

«Når det er sagt så er det tider hvor jeg forstår at en sexscene ville vært veldig bra i filmen, og du trenger i utgangspunktet bare noen som ser deilig ut», sier Knightley videre og legger til:

«Så derfor kan du bruke noen andre fordi jeg er for forfengelig og kroppen min har fått to barn nå, og jeg vil helst ikke stå foran en gruppe menn naken».

Den kjente skuespilleren gjorde suksess i filmbransjen allerede som 14-åring, da i filmen «Star Wars: Episode I The Phantom Menace». Det store gjennombruddet fikk hun derimot som karakteren «Elizabeth Swann» i «Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl».

I ettertid har hun vært å se i flere store produksjoner. I podcasten forteller den britiske skuespilleren at hun for tiden skulle vært på en innspilling i London, men som med mye annet har dette blitt satt på vent grunnet koronasituasjonen.