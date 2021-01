Tegnell: – Den britiske mutasjonen kan være i ferd med å ta over

I Storbritannia har smittetallene økt dramatisk den siste tiden, og britiske helsemyndigheter mener at det muterte viruset har skylden.

Landet ble tirsdag først i Europa til å registrere 100.000 koronarelaterte dødsfall. Til sammenligning var det 11. november kun blitt registrert 50.000 koronadødsfall i landet.

Den britiske koronavarianten har også fått fotfeste i andre land i Europa. Nederland, Irland, Danmark og nå også Norge jobber på spreng med å hindre ytterligere spredning.

Ifølge den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell kan mutasjonen nå være på vei til å utkonkurrere den vanligere varianten av korona i Sverige, melder Dagens nyheter.

Kan komme til å dominere

– Den britiske varianten tar over, det er det som er den tydelige forskjellen. Kanskje kommer det til å være den som dominerer om ikke lenge, sier Tegnell til avisen.

I Sverige finnes det nå 95 tilfeller av den britiske mutasjonen, men Tegnell tror det er store mørketall. Han begrunner dette med at bare en prosentdel av de positive prøvene analyseres for mutasjoner.

– Det er stor sannsynlighet for at vi finner flere tilfeller om vi leter mer. Det gjør alle andre land, sier Tegnell til Dagens nyheter.

70 prosent mer smittsom

Den britiske mutasjonen av koronaviruset er anslått å være 70 prosent mer smittsom.

Storbritannias statsminister Boris Johanson har uttalt at mutasjonen kan gi mer alvorlig sykdom. Dette har imidlertid en rekke helsefageksperter uttalt at det ikke finnes grunnlag for å si.

– Mange synes det er veldig skummelt å høre om en mutasjon, men det er ikke sånn at det er spesielt problematisk. Det smitter lettere, men det er ikke farligere, sa professor i medisinsk biologi Ørjan Olsvik til TV 2.

To scenarioer i Norge

I Norge jobber Nordre Follo kommune fortsatt med å få oversikt over et stor utbrudd av den britiske varianten av koronaviruset. Så langt er det oppdaget 69 tilfeller av mutasjonen i kommunen.

– Vi forventer at det vil bli flere tilfeller og forgreninger til andre kommuner, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse tirsdag.

25 kommuner på Østlandet har innført svært strenge på grunn av smitteutbruddet. Nå har regjeringen lagt en plan for de skal håndtere den muterte virusvarianten fremover.

– Hvis det viser seg at det er mulig å slå ned viruset og det ikke har spredt seg vesentlig på Østlandet, vil vi kunne lette på noen av tiltakene. Andre tiltak må vi fortsette med for å ned den generelle smitten ytterligere, sa helseminister Bent Høie tirsdag.

Har varianten spredt seg så mye at det er ikke er mulig å slå den ned, vil det bli nødvendig å stramme enda kraftigere til.

– Da må vi vurdere tiltak som forsinker spredningen slik at vi kan beholde kontrollen. Da vil det trolig være høyere nivå av tiltak, men ikke nødvendigvis de tiltakene som gjelder nå, sa han.