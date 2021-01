Glimt-nei til fem millioner for Sebastian (18): – De svarer ikke engang seriøst

Nederlandske Groningen trappet opp jakten på Bodø/Glimts stortalent Sebastian Tounekti (18) denne uka.

De begynte forsiktig med et bud på rundt to millioner kroner tirsdag, som ble kontant avvist av Glimt, før budet vokste til fem millioner kroner torsdag kveld.

Men svaret var det samme: Glimt avviste budet - og var ifølge Tounektis agent Imad El Hammichi heller ikke interessert i å gå i forhandlinger.

– Det er skuffende å oppleve at klubben ikke ønsker å diskutere en løsning, slik at Sebastians drøm kan gå i oppfyllelse. I dette tilfellet er det en utenlandsk klubb som ønsker å forhandle, men vi opplever at Glimt ikke engang svarer seriøst på henvendelsene eller tar det seriøst, sier han.

Vil videre

Tounekti var på banen i ni kamper for den suverene seriemesteren sist sesong, men fikk under 200 minutter totalt i Eliteserien. Kantspilleren rakk like fullt å markere seg med scoring mot tabelltoer Molde.

Han legger ikke skjul på at han gjerne ville tatt steget til Groningen og nederlandsk fotball nå, et år etter at han kom til Glimt.

– Jeg har fortalt Glimt at jeg har lyst til å reise, og at det er et fint steg for meg, sier Tounekti.

Han synes fem millioner er en høy pris med tanke på hvor lite spilletid han har på øverste nivå.

– Jeg mener absolutt at det er et høyt bud. Jeg tror ikke Glimt kan få noe mer for en norsk spiller som nesten ikke har spilt, sier han.

Toppscorer Kasper Junker rykket nylig ut i VG og ga uttrykk for frustasjon over at Glimt ikke ville selge ham til Crotone i Serie A for 15 millioner kroner.

– Avtalen var at jeg skulle komme til Bodø, få ut potensialet mitt, og så skulle jeg videre. De sa at «hvis du scorer 20 mål, så sender vi deg avsted». Jeg scoret 27 mål. Det var på grunn av den lovnaden at jeg syntes Glimt var interessant. Jeg skulle opp, levere, boom, så er det videre. Det har nærmest vært hele min motivasjon for å gjøre det så godt. Nå tenker jeg «for faen, hvordan motiverer jeg meg til neste sesong hvis det bare er tomme ord?», sa Junker til avisa.

HAR YTRET MISNØYE: Toppscorer Kasper Junker vil vekk, men Glimt har avslått bud på 15 millioner kroner. Assistkongen Philip Zinckernagel var kontraktsløs ved årskiftet og gikk til Watford. Foto: Mats Torbergsen / NTB Foto: Mats Torbergsen

Tounekti svarer slik på spørsmål om det er en utbredt oppfatning i spillergruppa at Glimt viser liten vilje til å selge.

– Jeg har ikke snakket så mye med de andre om det, vi sitter i karantene på grunn av en koronasmittet lagkamerat. Men i fjor fikk jeg beskjed om at klubben ønsker å utvikle unge spillere og hjelpe dem med å ta steget videre. Det håper jeg de fortsatt står for, samtidig som jeg har forståelse for at klubben har lyst til å utvikle seg og holde seg i toppen.

Mener Glimt spiller farlig

Imad El Hammichi mener Glimt må kjenne sin plass i næringskjeden.

– Det er forståelig at Glimt ønsker å beholde sine største talenter. Men de må nok se sin plass i næringskjeden. Her er det en større klubb i en større liga, som vil legge gode penger på bordet for en spiller som fikk 26 minutter på banen i løpet av de fem siste kampene etter at Glimt hadde sikret gullet i forrige sesong. Det er ikke et godt signal å gi en ung spiller.

– Vi skjønner godt at Glimt verken kan eller vil selge alle spillerne sine i løpet av det samme vinduet. Når egne spillere reagerer slik de har gjort, så er det kanskje noe som ikke stemmer internt på ledelsesnivå. Om spillere nektes å gripe sjansen når det kommer gode tilbud fra utlandet, så kan det bli vanskeligere for klubben å lokke til seg talenter i framtida, sier agenten.

Glimts daglige leder Frode Thommassen har foreløpig ikke vært tilgjengelig for en kommentar i denne saken, men i forrige uke sa han følgende etter at klubben hadde avslått bud på samme spiller fra italienske SPAL.

– At klubber der ute merker seg en talentfull 18-åring i stallen til Glimt må vi nesten bare forvente. Poenget er at Sebastian er en spiller som er i våre planer. Det har ikke kommet noe som har endret det bildet her hos oss.

Forstår begge parter

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen peker på at Glimt har bunnsolid økonomi etter noen store spillersalg, og sånn sett er i posisjon til å kunne avslå fem millioner for en 18-åring med lite erfaring på toppnivå.

– Om Glimt hadde elendig økonomi, ville de solgt Tounekti for tre millioner kroner i morgen, og båret Junker ut av landet for 7,5 millioner. Men de er ikke fattige lenger, de har kjempekontroll og flyr høyt.

– For mange andre klubber i Eliteserien - ville det vært galskap å si nei til fem millioner kroner for en tilsvarende spiler?

– Start solgte vel Kristoffer Ajer til Celtic for fem millioner kroner, de hadde ikke råd til å si nei, fordi de var nærmere skifteretten enn noensinne. Det er dyrt å være fattig, men Glimt har gode kort på hånda og kan sitte og vente på at det kommer høyere bud. Hvilke 18-åringer spiller seg inn på det Glimt-laget i fjor? Det var det desidert beste laget i Norge. Tounekti har kommet til Glimt som et stort talent, og klubben har nok stor tro på at de kan få 15 og 20 millioner kroner for ham senere, om hvis han får en sentral rolle i laget og slår til.

- FEIL Å SAGE GLIMT: Jesper Mathisen peker på at Glimt sitter i en meget gunstig situasjon, både sportslig og økonomisk. Foto: Vidar Ruud

Mathisen tror ikke Glimt risikerer at det forplanter seg et rykte blant talenter og agenter i Norge, om at de er vanskelige å ha med å gjøre - selv om det har ulmet litt i spillergruppa den siste tida.

– Jeg har ikke tro på at Glimt er en klubb som er vanskelige når det gjelder å slippe spillere, men prisen må være riktig. Hvis de skal ut og finne en erstatter for Kasper Junker, koster det mye penger. Og det er ingen garanti for at den spilleren vil levere på samme nivå. Det er vanskeligere å kjøpe av Glimt nå enn for noen år siden. Det blir feil å sage dem og kalle dem vanskeligere, for de driver klubb bedre enn noen andre i Norge.

Samtidig har han forståelse for frustrasjonen hos spillere som kan få bedre betalt i en bedre liga.

– Spilleren ser at hvis han bytter klubb, går han kraftig opp i lønn og får spille i en ny og mer spennende liga. Det kan være agenter som pusher på, det kan være foreldre som pusher på, det er mange ting som spiller inn. Jeg skjønner at spillerne kan ha lyst til det.

Mener Glimt gjør seg utilgjengelige



– Ifølge agenten har ikke Glimt ønsket å gi Groningen en pris. Synes du det er innenfor?

– Hvis noen vil kjøpe huset mitt, får de komme med et bud. Det er ikke opp til meg å komme med prisen. De som er interessert får fortelle meg hva de synes det er verdt, og så kan jeg takke ja eller nei. Jeg kjenner Imad godt. Han jobber 100 prosent for spillerne sine, mange er fornøyde med jobben han gjør for dem, og de må ta i bruk virkemidlene de er. Men hvis agenter zoomer ut, så skjønner de nok hvordan klubbene tenker, mener Mathisen.

Imad El Hammichi opplever like fullt at Glimt har lagt seg på en mer utilgjengelig linje den siste tida.

– Dialogen med Bodø/Glimt har vært god i lang tid. Den siste tiden og i lys av økende interesse rundt Sebastian, har vi opplevd at klubben nok kunne vært mer samarbeidsvillige til å finne løsninger. Og svart på telefon, sier han.