Bolsjunov mener tv-bildene frikjenner ham etter hockeytaklingen

Alexander Bolsjunovs oppførsel i Lahti i helgen. Nå snakker russeren for første gang om hva som skjedde da sinnet tok overhånd. Og bråket er ikke over.

Alexander Bolsjunov er uvanlig fåmælt når han møter oss på Grand hotell i Falun. Han har tydelig tatt bråket som fulgte etter stafetten innover seg.

– Det var mye høy spenning i kroppen og mye følelser i sving. Jeg opplevde at jeg ble sperret av finnen. Og selv om jeg skulle opplevde noe slikt en gang til, får du ikke se meg oppføre meg slik en gang til, sier russeren som i øyeblikket er verdens beste langrennsløper.

– Dette var første og siste gang, legger han til.

– Ikke meningen

– Det mange reagerte sterkt på var at du taklet finnen, Joni Mäki, voldsomt etter å ha passert målstreken?

– Det var ikke meningen å kjøre ned finnen, jeg ville bare ha svar på hvorfor han stengte meg. Men da jeg skulle bremse så løsnet bindingen fra skien og da klarte jeg ikke å stoppe. Det tror jeg også vises på tv-bildene, forklarer Bolsjunov.

Se selv i videovinduet over om Bolsjunov snakker sant!

Angrer

TV 2 forteller at Emil Iversen sammenligner Bolsjunovs opptreden med slåsskamper på festlokaler i Trøndelag.

– Jeg vil bare minne Iversen om at jeg har sett hvordan Didrik Tønseth slo en konkurrent under NM på ski for et par år siden, kommer det kjapt fra russeren.

– Angrer du på det du gjorde i Lahti?

– Ja. Og erfaringen fra Lahti er at det som både skjedde i løypa og utenfor etterpå ikke er bra.

Finland klager til FIS

– Russland ble diskvalifisert, var det en rettferdig straff?

– Jeg synes det var helt fair at vi ble diskvalifisert, men jeg mener at også Finland burde vært diskvalifisert. Det Mäki gjorde på oppløpet var ikke reglementert og min reaksjon var heller ikke bra.

Nå er finnene av en annen oppfatning. Det finske skiforbundet varsler at det tirsdag kveld eller onsdag morgen vil sende en klage til det internasjonale skiforbundet, FIS. Bakgrunnen er at finnene mener Bolsjunov slipper for billig unna. Henvendelsen fra Finland blir sendt til FIS Court.

– Jeg aner ikke hva som skjer. Får jeg gå i Falun? Får jeg være med i VM i Oberstdorf? spør han.

Etter det TV 2 får vite finnes det ikke noen klare regler for hvordan slike saker skal straffes. Og TV 2s kilder mener at russeren dramatiserer saken.