Klubblegende fullroser Ødegaard: – Arsenal er det perfekte valget for ham

For Arsenal-fansen vil han alltid bli husket som en «Invincible», som en vital del av laget som vant Premier League og gikk ubeseiret gjennom hele 2003/04-sesongen.

Men etter spillerkarrieren har kamerunske Laureano Bisan-Etame Mayer, bedre kjent som Lauren, slått seg til ro i Spania. Her har han fulgt Martin Ødegaard tett gjennom sitt virke som ekspert for blant andre La Liga TV. Og 44-åringen har latt seg begeistre av vår norske juvel.

– Jeg synes Ødegaard er en fantastisk spiller. Han er en vidunderlig spiller, sier den tidligere høyrebacken til TV 2.

Sammenligner Ødegaard med Fabregas

Lauren lyser opp når han får spørsmål om hvorvidt den unge drammenseren vil passe inn i Mikel Artetas Arsenal.

– Jeg mener at fotballfilosofien til Arteta kan passe ham godt. Ødegaard må alltid være i mellomrommet. Hans spillestil og ferdigheter vil komme mest til sin rett når han spiller bak spissen, foran resten av midtbanen. Han vil være en svært god tilvekst til Arsenal.

– Jeg ønsker ikke å se Ødegaard på kanten. Han må ikke trekke for mye ut bredt, da vil han miste styrkene sine. Jeg tror Arsenal er det perfekte valget for ham. De trenger den type kreativ spiller som han er.

Ødegaards kvaliteter og situasjon får Lauren til å dra paralleller til Cesc Fabregas, som kom til Arsenal da han var svært ung og spilte seg til fast plass på laget allerede som tenåring.

INVINCIBLE: Lauren (t.v) var del av det sagnomsuste Arsenal-laget som gikk ubeseiret en hel Premier League-sesong. Foto: Odd Andersen

– Arsenal er det beste stedet for en ung spiller å utvikle seg. De har en filosofi om å utvikle spillere. Det hadde de under Arsène Wenger og det har de fortsatt under Arteta.

Ikke enig i kritikken av Ødegaard

Enkelte – som tidligere sportsdirektør, Jorge Valdano, og spaltist i Marca, Raúl Varela – har stilt spørsmål ved mentaliteten til Ødegaard på grunn av måten han forlater Real Madrid på. De antyder at han flykter ved første tegn til motgang.

Det vil imidlertid ikke Lauren være med på. Han mener 22-åringen gjør rett i å søke seg videre på jakt etter mer spilletid.

– Han er nødt til å spille. Han gjør det rette. Han visste at det ikke var nok spilletid til å levere der han var. Å dra fra Real Madrid er det beste valget for ham nå. Man må dra til et sted hvor de stoler på deg og hvor du får spille så mye som du trenger for å fortsette å utvikle deg.

– Hvis Martin får spille flere kamper på rad i Arsenal, er jeg helt sikker på at han vil levere på et briljant nivå. Slik vi så ham gjøre det i Real Sociedad. Der var han «the main man».

Kritisk til Real Madrid

Lauren er kritisk til måten Ødegaard ble brukt på i Real Madrid.

– I Real Madrid fikk han ikke spille så mye som en unggutt trenger å gjøre. Han spilte ikke nok, og det er mye press i en slik situasjon. Hvis du som unggutt i Real Madrid kun får sjansen i to kamper og ikke lever helt opp til de forventingene som andre har til deg, havner du fort på benken.

– Etter min mening fikk ikke Ødegaard nok sjanser. Mange sier at i fotball må du levere når du får sjansen, men det er ikke like enkelt i klubber som Real Madrid og Barcelona. Presset er veldig stort. Han fikk ikke nok sjanser til å nå det nivået som alle forventet av ham, sier kameruneren til TV 2.