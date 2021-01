Premier League endrer tolkningen av offsideregelen

Det samme gjelder for de tre divisjonene i English Football League (EFL). Det skisseres i et brev til de 91 klubbene, melder Sky Sports.

Med 11 minutter igjen av ordinær tid i kampen mellom Manchester City og Aston Villa forrige uke gikk Manchester City-spiller Rodri i duell med gjestenes Tyler Mings. Ballen gikk fra Mings til Bernardo Silva, som scoret kampens første mål.

En spiller som mottar ballen fra motspiller skal ikke blåses av for offside, men poenget i dette tilfellet er at Rodri kom fra offsideposisjon da han presset Mings.

Etter kampen henviste Premier League i en uttalelse til regeltolkningen og pekte på at dommernes avgjørelse var i tråd med gjeldende retningslinjer. Det førte til omfattende kritikk.

Premier Leagues dommerorgan (PGMOL) har siden vært i samtaler med Fotballens internasjonale lovkomité (IFAB). Det har resultert i nye retningslinjer som innebærer at et tilsvarende mål i framtiden vil bli annullert for offisde.

