Hei Benny! Kan du forklare hvorfor de fleste biler nå har to digre «hull» på hver side av grillen / foran hvert av hjulene?

Det er her det ofte sitter noen tåkelykter. For meg virker disse hullene veldig overdimensjonerte og mindre pene… Mvh. Tore.

Benny svarer:

Hei Tore – og takk for interessant spørsmål.

Disse hullene er som regel luftinntak. De er plassert nede på støtfangeren og i nærheten av tåkelysene og de har absolutt en funksjon. De finnes på nesten alle biler. På alt fra ekstreme sportsbiler til digre familie-SUV-er og tunge elbiler. Men opprinnelsen tror jeg ganske sikkert opprinnelig kommer fra racerbanen.

Dette er nemlig kjøling til bremsene. Luftstrømmen som presses gjennom disse hullene ledes til å kjøle ned bremseskiver og klosser. De er med andre ord viktige.

Energien fra å redusere bilens hastighet omskapes nemlig til varme. Mye varme også. For mye varme kan skade bremsene og i ytterste konsekvens være direkte trafikkfarlig.

Blir bremseklossene for varme, kan de bli harde, redusert friksjon og lengre bremselengde blir konsekvensen. Blir bremseskivene for varme, kan de slå seg og få kast. Blir bremsevæsken for varm, kan den koke. Da kan det oppstå luftlommer i det hydrauliske systemet – med det resultatet at pedalen går rett i gulvet, uten motstand/effekt. Man behøver ikke mye fantasi for å skjønne konsekvensen av det.

Utseendet ikke viktigst

Denne enkle skissen forklarer prinsippet med luftstrøm for å kjøle ned bremsene.

Nå skal det riktignok sies at bilbremser har blitt veldig mye bedre de siste årene og at de potensielle konsekvensene som beskrevet over ikke er noe man skal ligge våken om natten og bekymre seg over. I alle fall ikke her på berget med lave temperaturer og lav gjennomsnittshastighet.



Men tenk deg selv en stor SUV ned en lang bratt fjellvei med campingvogn bak, eller en bil som må bråbremse fra 200 km/t på Autobahn, eller en løpsbil på en bane med full «skrubb» før hver sving. Da får bremsene virkelig kjørt seg …

På noen biler finnes det også slanger / kanaler koblet på disse hullene som leder luften rett på bremsene for ytterligere forbedret kjøling. Dette gjelder særlig litt sporty biler. Til endel bilmodeller finnes det også sett med slike rør / kanaler å kjøpe, om man vil ha det mer effektivt.

Om det er pent eller ikke, kan sikkert diskuteres, men det er litt underordnet. Det er funksjonen som er viktigst. Enkelte mener nok at mange og digre luftinntak er tøft også. Mange bilprodusenter monterer gjerne tåkelys i de samme inntakene, kanskje for å gjøre dem litt mindre massive og penere.

Håper dette var oppklarende!

