Håndballgutta er enige: Dette blir nøkkelen mot Spania

Etter nederlaget mot Frankrike i åpningskampen har de norske håndballgutta hatt stigende form. Men på ett område må de prestere bedre om de skal ha en sjanse i kvartfinalen onsdag.

– Jeg synes absolutt vi har toppnivået inne, det er rett og slett bare det at vi må sette litt flere hundreprosentsjanser i mål, sier Sander Sagosen til TV 2.

For uttellingen, spesielt fra linjeposisjon, har ikke vært optimal.

– Så ærlige må vi være i håndball at på hundreprosentsjanser fra seks meter må vi ligge på en uttellingsprosent opp mot 75 til 80 prosent. Så det er klart at det ikke har vært godt nok, understreker Sagosen.

Han får støtte fra Harald Reinkind og Bjarte Myrhol.

– Jeg synes det er mye å hente. Det har rullert litt på hvilke posisjoner som ikke treffer så godt, inkludert undertegnede her. Så det har vært litt opp og ned fra oss, men setter vi fire-fem baller ekstra fremover og klarer å ta noen ekstra bakover, kan det være opp mot ti mål i forskjell. Så det har mye å si, sier Reinkind.

– Det er ikke en ønskesituasjon, men det er sånn ståa er. Nå er jo en god del av de missene mine og det kunne vært unngått, men vi ønsker å bli bedre og bedre. Det som innimellom skjer i et mesterskap er at man starter litt nervøst, så får du inn de første ballene og kommer inn i en steam. Det er det vi fortsatt håper skal skje med alle oss som er på linjen, sier Myrhol.

– Deilig at vi ikke har nådd toppnivå

Håndballgutta mener de ikke er helt på høyde med det nivået de leverte under fjorårets EM. I det mesterskapet fikk de også skryt fra nettopp Spania, som mente Norge var det beste laget i EM.

– Statistisk så var vi veldig gode i EM i fjor og vi er på vei fremover her, også. Men, så er det litt deilig at vi ikke har truffet toppnivået ennå og at det finnes masse potensiale. Klarer vi å få det ut, vil det bli veldig bra, sier landslagssjef Christian Berge.

Han peker også på at de må få bedre uttelling foran mål.

– Jeg ønsker jo at vi omgjør de sjansene vi har fra seks meter til mål, selvfølgelig. Det ønsker man alltid. Vi brant altfor mange sjanser mot Island, så det skal vi ta en titt på, informerer landslagssjefen.

For skulle det bli mye bom også mot Spania, kan det fort bli stygt for Norges del.

– Vi må være smarte i angrepsspillet. Går du halvhjertet inn i satsingen, kommer de til å lure frem mange feil, og gjør du feil mot Spania er det ett mål i sekken, sier Kent Robin Tønnesen.

Har tro på semifinale

Sagosen mener Norge har sett bedre og bedre ut gjennom mesterskapet, og har tro på at de kan gå seirende av parketten onsdag.

– Jeg synes vi ser solide ut, vi kommer til gode sjanser, spiller god håndball og står godt bakover. Vi har spilt oss varmere og varmere i trøyen gjennom mesterskapet, påpeker han.

Også Tønnesen har troen.

– Det er lenge siden du har hørt at nesten hele gjengen her sier at vi skal ha gull. Så det er en sulten gjeng, og vi er klare for oppgaven.