Familien Alice (17) bodde med ble smittet av det muterte viruset: – Jeg gruet meg bare til at det skulle bli min tur

17 år gamle Alice Elvira Stewart fra Horten flyttet til England i september for å ta ett år utveksling.

– Det er mange som har spurt meg om ikke det var en unødvendig reise. Jeg hadde jo planer om å være der ett år, så jeg mener ikke det. I tillegg var smittesituasjonen enn helt annen i høst enn den er nå, sier Stewart.

Hun flyttet til en vertsfamilie i kystbyen Bournemouth på sørkysten av England, på et tidspunkt hvor smitten var lav. Litt ut i semesteret blusset smitten opp igjen for alvor.

– Da ble det full lockdown, så var det en pause og så ble det full lockdown igjen. Det var en veldig rar situasjon med mange restriksjoner og mye å forholde seg til. Jeg har vært ganske isolert, forteller hun.

I begynnelsen av januar snek smitten seg også inn i huset til vertsfamilien. Vertsbroren fikk symptomer 1. januar, og prøvesvaret kom tilbake positivt noen dager etter. Da begynte også resten av familien å få symptomer.

Det var avisen Gjengangeren som først omtalte saken.

AVREISE: Her er Alice på Gardermoen før avreise i september med foreldre Are Fritzon og Madelene Stewart. Foto: Privat

Å stå midt oppe i det

17-åringen bodde sammen med sine to vertforeldre. I romjulen kom også deres tre barn på besøk fra studiestedene sine, så det ble fullt hus.

Stewart gjorde det hun kunne for å isolere seg, men når seks personer deler tre soverom og ett kjøkken er det ikke så enkelt.

– Jeg måtte dele rom med en annen jente som var smittet. Jeg gikk med munnbind innendørs til alle døgnets tider og hadde alltid antibac i baklommen. I tillegg gikk jeg rundt med et håndkle for å ikke måtte ta i dørhåndtak, forteller hun.

Mens vertsfamilien sov, lå Stewart våken og hørte på hostingen.

– Jeg hadde ikke symptomer selv, men jeg satt bare og gruet meg til at det skulle bli min tur, sier hun.

For 17-åringen ble dette første gang hun fikk oppleve korona på nært hold.

– Jeg har ikke kjent noen som har hatt korona før, så da er det lett å føle at det er litt på avstand. Da det plutselig kom så nærme, var det en veldig rar følelse. Man skjønner egentlig ikke hvordan det er før man står midt oppe i det, sier hun.

Begynte å telle dager

Til tross for at den Engelske familien hun bodde hos hadde korona, fikk ikke Stewart lov til å teste seg. Ettersom hun verken var britisk statsborger eller hadde symptomer, oppfylte hun ikke testkriteriene.

ENGLAND: Alice utenfor «Alice's shop» i Bournemouth. Foto: Privat

– De første dagene synes jeg det var veldig ekkelt at jeg ikke fikk lov til å teste meg. Så begynte jeg å håpe på at jeg skulle klare meg gjennom isolasjonsperioden uten symptomer, forteller hun.

Hun fikk hjelp til å håndtere situasjonen av foreldrene. Om hun kunne gjennomføre isolasjonen uten symptomer, kunne hun avbryte oppholdet og reise hjem til Horten. Stewart satt på rommet og begynte å telle dager.

Da isolasjonsperioden nesten var ferdig, bestilte Stewart hjembilletten og den 11. januar fløy hun hjem.

– Da jeg satte meg på flyet, tenkte jeg fortsatt at flyet kunne bli innstilt og at alt kunne skje. Jeg ble så lettet da jeg landet i Norge, sier Stewart.

Rett i ny isolasjon

Da flyet landet på Gardermoen, hadde de nye tiltakene mot importsmitte blitt innført. Hun testet seg på flyplassen, og ble møtt av faren ved ankomstterminalen. De kjørte rett hjem og satte seg i karantene.

Stewart fikk servert middag på rommet og holdt seg der i vente på prøvesvaret. Kvelden etter fikk hun beskjed om at prøven var positiv.

Hun holdt seg i isolert på rommet i ti dager, mens foreldrene holdt seg til underetasjen. Hun hadde også daglig kontakt med en lege på telefon.

Selv isolasjonstiden totalt ble veldig lang for Stewart, forteller hun at hun var ved godt mot.

– Det var mye bedre å sitte isolert i Norge siden jeg ikke delte rom. For meg var det frihet, sier hun.

Til tross for at 17-åringen testet positivt, fikk hun aldri symptomer. Foreldrene hennes, som var definert som nærkontakter, testet negativt.

Mandag denne uken ble Stewart varslet om at hun hadde vært smittet av den britiske varianten, som kan være opptil 70 prosent mer smittsom.

KORONATEST: Her er Alice rett etter at hun tok koronatest på Gardermoen. Foto: Privat

Praktiserte innreisereglene

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad kjenner ikke til omstendighetene i Storbritannia, men roser Stewart for riktig håndtering av situasjonen da hun kom hjem til Norge.

– Det høres ut som hun fulgte gjeldende regler i Norge for innreisekarantene, og det er bra, sier han.

Nakstad forklarer at foreldrene hennes trolig testet negativt ettersom de har klart å holde god avstand i husstanden.

– Dersom man opprettholder anbefalt avstand til den i husstanden som er isolert med covid-19, vil man i mange tilfeller unngå smitte. Dessuten kan det være at den mest smittsomme perioden var tilbakelagt før hun reiste til Norge, sier han.

Understreker viktigheten av avstand

– Er det uvanlig at personer i samme husstand og som er nærkontakter får ulike prøvesvar?

– Noen studier har vist at familier som praktiserer streng isolasjon når et familiemedlemmer blir smittet, stort sett unngår smitte til øvrige familiemedlemmer. I familier der man dropper avstand og smittevern knyttet til isolasjon ser det ut som de fleste uansett blir smittet, sier Nakstad.

Derfor understreker han at det å holde avstand til smitteførende personer er viktig, også når de er i isolasjon, selv om man naturligvis må sørge for regelmessig tilsyn og hjelp dersom vedkommende får alvorlige symptomer.

VENNSKAP: Til tross for noen tøffe perioder i England, kan Alice også se tilbake på flere fine studer og glede seg over nye vennskap. Her fra Bournemouth beach. Foto: Privat

Oppfordrer til dugnad

Stewart er takknemlig for at hun ikke hadde symptomer og at ingen i hennes nærhet testet positivt. Samtidig har hun fått erfare at andre ikke er like heldige.

– Vertsfamilien har det ikke bra. Faren måtte legges inn på sykehus, men har blitt utskrevet nå. Moren ligger fortsatt i koma, sier Stewart.

Hjembyen Horten er underlagt strenge restriksjoner som følge av smitteutbruddet av det muterte viruset i Nordre Follo.

Stewart er imidlertid vant til å leve med omfattende restriksjoner etter halvåret i England, så hun fokuserer på å være glad for at hun helt friskmeldt og har fått starte på skolen igjen i Tønsberg.

– Opplevelsen i England ble ikke som jeg hadde tenkt. Det er trist å forlate vennene der, men jeg prøver å ikke tenke så mye på det. Jeg er glad for å være hjemme, så kan jeg kanskje møte de i fremtiden når ting er normalt igjen, sier hun.

Etter å ha erfart hvor raskt ting kan snu og hvor store konsekvenser et smitteutbrudd kan få i England, er hun klar på hvordan hun mener vi bør forholde oss til pandemien her hjemme:

– Alt er så uforutsigbart. Alt vi kan gjøre, bør vi gjøre i denne dugnaden, sier hun.

To scenarioer fremover

Nordre Follo jobber fortsatt med å få oversikt over et stort utbrudd av den britiske varianten av koronaviruset i kommunen. Så langt er det oppdaget 69 tilfeller av mutasjonen.

– Vi forventer at det vil bli flere tilfeller og forgreninger til andre kommuner, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse tirsdag.

25 kommuner på Østlandet har innført svært strenge på grunn av smitteutbruddet. Nå har regjeringen lagt en plan for de skal håndtere den muterte virusvarianten fremover.

– Hvis det viser seg at det er mulig å slå ned viruset og det ikke har spredt seg vesentlig på Østlandet, vil vi kunne lette på noen av tiltakene, sa helseminister Bent Høie tirsdag.

Har varianten spredt seg så mye at det er ikke er mulig å slå den ned, vil det bli nødvendig å stramme enda kraftigere til.

– Da må vi vurdere tiltak som forsinker spredningen slik at vi kan beholde kontrollen. Da vil det trolig være høyere nivå av tiltak, men ikke nødvendigvis de tiltakene som gjelder nå, sa han.