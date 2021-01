– Han er gal. Han ser alt

Fire timer er det landslagssjef Christian Berge bruker på søvn hver natt under VM. Noen netter mindre.

Nettene brukes til jobbing - og det på detaljnivå. Motstandere analyseres. Eget lag analyserer.

– Det blir en del kamper og jobbing, men jeg synes... der holdt jeg på å banne litt, men jeg synes det er veldig moro og det artigste jeg gjør, sier Berge til TV 2.

Håndballgutta beskriver sjefen sin som Norges største håndballnerd.

– Jeg gleder meg til dette pressetreffet er over, for da skal jeg opp og sove litt, sier Berge og ler.

Trives godt med hardkjøret

Det siste døgnet har han naturligvis brukt på å analysere Spania og hvordan Norge skal gå seirende ut av onsdagens kvartfinale.

– Vi hår gått dyp i analysen. Men det må du om du skal klare å løse oppgaven, påpeker Berge.

– Jeg er glad i håndball, elsker sporten og synes det er fantastisk moro. Jeg trente litt på å jobbe nattestid før jeg dro ned hit. Det handler om å trene på å holde seg våken og gjøre oppgavene på natten, forklarer landslagssjefen og understreker:

– Jeg trives egentlig godt med det. Det er stille og rolig rundt meg, så setter jeg på litt rolig musikk og jobber der etter.

– Han er gal

De norske håndballgutta applauderer sjefen og all tiden han legger ned for at de skal ta seg lengst mulig i årets VM.

– Han er gal. Han er utrolig taktisk, ser alt og det er utrolig deilig at vi har ham og den måten han forbereder seg på og gjør oss klar til kamp, sier Kent Robin Tønnesen til TV 2.

– Hvordan tror du dagene her er for Berge?

– De tror jeg er tunge. Det er mye arbeid som folk ikke ser, lange netter og mye analysering av motstandere. Det trenerteamet der legger ned ufattelig mange timer.

– Håndballmessig den smarteste i Norge

Sander Sagosen forteller at han påvirkes positivt av å ha en landslagstrener som er så dedikert til jobben sin.

– Christian er en kjempenerd, men det er derfor vi elsker å ha ham her. Han forventer mye av oss, men han investerer enormt med tid selv, så det er enkelt å gjøre det samme. Vi er virkelig glade for å ha det trenerteamet med Børge (Lund), Christian (Berge) og Zeljko (Tomac) som gjør jobben for oss, sier Sagosen til TV 2.

– Vi får en del klipp, og det er klipp ned i minste detalj. Han kan komme til frokosten, se ut som han har vært oppe hele natten, og så vil han diskutere håndball, mens det ser ut som jeg ikke har våknet. Han går virkelig inn for det og det er derfor vi lykkes, for vi investerer så mye tid i det, utdyper han.

Gøran Johannessen stemmer i.

– Han er sinnssykt håndballnerd når det kommer til forberedelsesbiten. Han ser masse, masse video for å finne småting i spillet vårt og i motstanderen sitt som vi kan vinne på. Håndballmessig er han den smarteste i Norge, mener Johannessen.