Nærmere 8.000 overtidstimer i Helsedepartementet: – Kan ha brutt loven

Arbeidstilsynet har åpnet tilsyn med FHI og Helsedirektoratet etter omfattende overtidsbruk under koronapandemien. Også i Helse- og omsorgsdepartementet skjøt antallet overtidstimer i været.

Gjennom koronaåret 2020 jobbet ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet 7785 timer overtid. Det viser tall TV 2 har fått innsyn i.

Det er mer enn tre ganger så mye som året før, da departementet registrerte 2438 overtidstimer i alle sine avdelinger.

– Kan ha brutt loven

I løpet av mars 2020, da koronapandemien for alvor traff Norge, ble det ført 1420 timer overtid. Det er mer enn tusen timer mer enn samme måned året før.

– Hva har dere gjort for å begrense overtiden?

– Det er veldig vanskelig å begrense det. I denne situasjonen blir det veldig mye overtid. Jeg opplever at vi har veldig dedikerte medarbeidere som jobber døgnet rundt, men denne situasjonen er belastende spesielt fordi den varer så lenge, sier helse- og omsorgsminister, Bent Høie, til TV 2.

Han utelukker ikke at arbeidsmiljøloven er brutt.

– Nei. Det gjør jeg ikke fordi vi er i en veldig krevende situasjon, og da kan det godt tenkes at vi har brutt loven i disse spørsmålene, sier Høie.

Ved utgangen av 2020 var det 223 ansatte i Høies departement.

Overtidstallene inneholder ikke timer som er jobbet utover normal arbeidstid, men som ikke er registrert som overtid. Disse timene blir i stort sett tatt ut som avspasering, opplyser departementet i en e-post.

Åpner tilsyn

Tirsdag ble det kjent at Arbeidstilsynet har åpnet tilsyn med FHI og Helsedirektoratet etter utstrakt bruk av overtid under koronapandemien.

– Vi har over tid hatt en økende bekymring for det høye arbeidspresset ledere og medarbeidere i både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har stått i gjennom pandemien, sa avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet til TV 2.

Et såkalt postalt tilsyn innebærer at virksomheten må sende inn opplysninger til Arbeidstilsynet.

Kraftig økning

Ansatte i Helsedirektoratet jobbet 30.586 timer overtid i 2020, mens totaltallet for 2019 var 8386, viser tall TV 2 har fått innsyn i.

39 medarbeidere førte over 200 overtidstimer. 12 av dem registrerte at de jobbet enn 400 timer overtid, opplyser Helsedirektoratet til TV 2.

Aller flest overtidstimer blant helsemyndighetene førte ansatte i FHI. Dagsavisen meldte torsdag det ble registrert 41.729 overtidstimer i fjor, mot i overkant av 3000 i 2019.

– Det har vært et helt ekstraordinært arbeidsår for svært mange av våre medarbeidere, og vi innser at vi kan ha brudd på arbeidsmiljøloven, sa assisterende direktør Peggy Knudsen i FHI til TV 2 tirsdag morgen.