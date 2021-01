Forberedt på å vente ett år til med Tour-debuten

Men Carl Fredrik Hagen (29) håper å sykle to Grand Tours for sitt nye lag i 2021.

– Det er bestemt at jeg skal sykle Giro d'Italia. Så får vi se hva ståa er etter det. Tanken er at jeg skal sykle en Grand Tour til og da blir det sannsynligvis Vuelta a España.

På vei hjem til Norge fra treningsleir med Israel Start-Up Nation forteller Carl Fredrik Hagen om løpsprogrammet han er forespeilet kommende sesong.

– Jeg har naturligvis lyst til Tour de France, men det er mange rutinerte ryttere i dette laget som har dét som hovedmål. Om det blir touren på meg, vet jeg ikke, jeg har verken fått et klart nei eller ja, jeg er fornøyd bare jeg får to treukersritt denne sesongen, sier 29-åringen.

Vil til OL

Carl Fredrik Hagen imponerte en hel sykkelverden med sin åttendeplass i Vuelta a España i 2019. Han klarte ikke å følge opp den innsatsen da han fikk sjansen i Giro d'Italia i høst. Etter å ha slitt med store mageproblemer i fjor har han nå fått dette under kontroll og er klar for å angripe det som venter for sin nye arbeidsgiver - som også har Chris Froome i stallen.

Den tidligere Lotto-Soudal-rytteren har også et mål om å sykle OL for Norge i juli. Det kan bli vanskelig å kombinere med Tour de France.

– Det hadde gått an, men det blir lettere å forberede seg til OL hvis jeg ikke kjører touren. Da kan jeg legge opp til litt hvile etter giroen før en høydesamling i forkant av Tokyo. Men først må jeg bli tatt ut til OL, understreker Hagen.

Kan få selskap av Froome

Med nevnte Froome, Dan Martin og Michael Woods som spydspisser i Israel Start-Up Nation, er det nok av kapteinsemner i laget. Froome - som ikke var tilstede på samlingen i Spania fordi han er i USA på opptrening - har naturligvis pekt seg ut som Tour de France som sitt domene, men briten er også aktuell for giroen.

Carl Fredrik Hagen har tilbrakt de to siste ukene i Spania på treningsleir. Foto: Noa Arnon

– Jeg har fått signaler om å toppe formen til giroen, det er mitt første skikkelige hovedmål for sesongen. Det er ikke bestemt hvilket lag vi sender dit, men det er mulig at også Dan Martin skal til Giroen. Jeg kommer til å få mine egne sjanser, men det er ikke avgjort om det blir for sammenlagten eller for enkeltetapper i fjellene, forteller Oppegård-gutten.

På grunn av korona-situasjonen og utsatte ritt, er programmet til Hagen allerede endret flere ganger under treningsleiren. Han skulle egentlig startet sesongen i Argentina i slutten av januar. Nå ser det ikke ut til at han sykler sin første konkurranse, i Frankrike, før i slutten av februar.

– Der blir det to endagersløp før jeg drar videre til Katalonia rundt. Deretter følger en høydesamling, Tour of the Alps og så giroen.

Korona-kaos

For å unngå en mellomlanding i Amsterdam, der det kreves en fire timer fersk koronatest, gikk reisen fra treningsleiren i Spania fra Barcelona via Frankfurt og Stockholm. Nå venter en tøff treningsperiode hjemme i Norge i februar før det braker løs for fullt om en måned.

– Det er stor usikkerhet nå i og med at så mange ritt avlyses eller utsettes. Men vi har i hvert fall fått gjennomført en veldig bra treningsleir. Jeg fikk et veldig godt inntrykk av laget og stortrives allerede. Det er et proft opplegg og vi er i rute til sesongen.B