Lars Norén er død

«Albert Bonniers Förlag har i dag fått den triste oppgaven av familien å kunngjøre at Lars Norén døde tirsdag 26. januar 2021 av komplikasjoner knyttet til covid-19», skriver forlaget i en pressemelding.

Norén var 19 år gammel da han debuterte med diktsamlingen Syrener, snø, i 1963. Blant hans mest kjente verk er «Natten är dagens mor» fra 1982 og oppfølgeren «Kaos är granne med Gud», i tillegg til «Demoner» og «Personkrets 3:1».

– Den litterære verden mister en av de største i vår tid, sier forlegger Eva Bonnier i en uttalelse.

Hun har lenge vært forlegger for Lars Norén ved Albert Bonniers forlag.

– Lars Noréns betydning som forfatter og dramatiker er nesten umulig å formulere akkurat nå i et par setninger, men han var en av de største i vår tid. For meg personlig, som Lars Noréns forlegger, har samarbeid vært ekstremt stimulerende over mange år, sier Bonnier.