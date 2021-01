Kommuneoverlegen i Nordre Follo forteller at de nå opplever en viss grad av kontroll. Samtidig frykter flere andre kommuner på Østlandet at de har fått tilfeller av den engelske koronamutasjonen.

Den engelske mutasjonen av koronaviruset, og da spesielt utbruddet i Nordre Follo kommune, har fått store konsekvenser for smitteverntiltakene i Norge.

Til tross for at dette er tredje uke på rad der det generelle smittetallet synker, er store deler av Østlandet satt ut av spill og stengt ned som følge av regjeringens grep.

Nye tilfeller tirsdag

Nordre Follo har gjort en stor gjennomgang av positive koronatester som strekker seg tilbake til desember i etterkant av at mutasjonen ble oppdaget. Per tirsdag ettermiddag viste deres gjennomgang 69 smittetilfeller av varianten, og de avventer fortsatt svar på drøyt hundre prøver. Kommuneoverlegen der har tidligere uttalt at varianten trolig har kommet seg dit via «flere inngangsporter»

– Vi ser ikke noen rask, eksplosiv økning, og det er vi veldig glade for. Vi har generelt hatt en noe nedadgående, i alle fall stabiliserende, smittetrend. Men jeg vil påpeke at det alltid er en forsinkelse i smitteutviklingen, sier kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold til TV 2 tirsdag.

– Det er ikke så mye villsmitte som vi fryktet, og vi opplever at vi faktisk har en viss grad av kontroll, sier Myrhvold.

Utbruddet av det muterte koronaviruset har hatt forgreininger til flere andre kommuner. Tirsdag formiddag opplyste kommunen at det er uklart hvordan det muterte viruset kom til Nordre Follo, samt at tilfellene av den engelske mutasjonen stort sett ligger tilbake av tid.

Venter flere tilfeller i Norge

Under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag uttalte direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), Camilla Stoltenberg), at de venter at flere tilfeller av den engelske mutasjonen, både i Nordre Follo kommune og andre steder.

Under samme pressekonferanse fortalte Helseminister Bent Høie at han har troen på at denne varianten kan bli slått ned.

Den engelske mutasjonen, samt en sørafrikansk variant, er begge vurdert av FHI som mer smittsomme enn det vanlige koronaviruset, men det skal ikke gi mer alvorlig sykdomsforløp.

Sykehjemssmitte i Oslo

Og omtrent samtidig som regjeringens oppdatering om smittesituasjonen pågikk tirsdag kom meldingen om at det var gjort ytterligere syv tilfeller av den muterte varianten i Oslo kommune, da ved Smestadhjemmet.

Sykehjemmet ba FHI om å analysere ti positive koronaprøver fra hjemmet 22. januar, og syv av ti av dem har vist seg å være av den engelske arten. I en pressemelding skriver kommunen at det ser ut til at smittespredningen er stoppet.

«Det ble innført omfattende smitteverntiltak umiddelbart, og det er gjennomført mer enn 1500 tester på Smestadhjemmet siden 6. januar. Det ser ut til at man har klart å stoppe videre spredning av viruset», står det i pressemeldingen.

Flere frykter mutasjonssmitte

Sent tirsdag kveld kom det melding om at Øvre Eiker kommune har mistanke om at en innbygger er smittet av den engelske varianten. Kommunen tror at én av de tre mistenkte tilfellene sannsynligvis er smittet av en nærkontakt med adresse i Nordre Follo.

Samme kveld ble det meldt at Modum kommunes smittsporing har vist at en koronasmittet innbygger er nærkontakt med en person som har fått påvist det muterte viruset. Kommunen oppfordrer nå alle som har vært i kontakt med noen fra Nordre Follo den siste uka, om å teste seg, uavhengig av om de har symptomer.

Først meldt om i fjor

FHI meldte om de to første tilfellene av den engelske mutasjonen 27. desember i fjor. Vedkommende hadde hadde ankommet Norge fra Storbritannia samme måned.

Oversikten til FHI om registrerte tilfeller av mutert koronavirus, som viser tall frem til søndag, viste totalt 82 tilfeller av den britiske mutasjonen hittil.

Et søk i tidligere nyhetsartikler viser at det tidligere vært påvist tilfeller av den engelske mutasjonen blant annet i: