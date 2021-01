FHI-overlege: Kan bli ytterligere vaksine-forsinkelser

Helseminister Bent Høie (H) har uttalt at regjeringens mål er at en stor del av den voksne befolkningen skal være vaksinert før sommeren.

Fredag ble det kjent at Norge får rundt én million færre doser av AstraZeneca-vaksinen i februar enn ventet, noe som skaper trøbbel for regjeringen om å nå målet. Det betyr at mange i risikogruppene blir vaksinert i april og mai i stedet for februar og mars, skriver VG.

– Kan oppstå feil

FHI-overlege Preben Aavitsland bekrefter til TV 2 at det kan bli ytterligere forsinkelser.

– Ja, vaksineproduksjon er komplisert. Det kan oppstå feil som gjør at store produserte mengder må kasseres av fabrikken, skriver han i en e-post til TV 2.

– Når tror du nå den voksne delen av befolkningen kan være vaksinert?

– Vi håper at alle som er anbefalt vaksinasjon, skal ha fått et tilbud i løpet av sommeren, skriver FHI-overlegen.

Bent Høie har tidligere uttalt at målet er før sommeren, og ikke i løpet av sommeren.

– Det er vanskelig å angi noe nærmere ettersom det er usikkerheter om fremtidige leveringer av denne og andre vaksiner. Vi forventer jo å få vaksiner også fra andre produsenter, skriver Aavitsland.

– Høie har tidligere sagt «før sommeren». Det er nå urealistisk?

– Det er vanskelig å si, svarer Aavitsland.

Norge har også valgt en strategi hvor dosene fordeles jevnt utover i landet. Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) har tatt til orde for at man må prioritere områder med høyest smittetrykk.

– Hva har forsinkelsen å si for valg av strategi?

– Det betyr først og fremst en forsinkelse; folk i køen må vente lenger. Vi har ikke bestemt om endringen skal føre til at noen grupper må bytte plass i køen, skriver Aavitsland.

Forsvarer dose-sparing

Til nå har Norge valgt en strategi hvor man sparer på dose nummer to. I Danmark har de vaksinerer med alle de Pfizer-dosene de får.

– Vi legger nå i den tidlige fasen av koronavaksinasjonsprogrammet til side folks andredose fordi vi regner med at det kan oppstå leveringsvansker, og så sender vi den ut tre uker seinere. Vi ønsker ikke at folk skal stå uten sin andredose når tida er inne, skriver FHI-overlegen.

– Hva kan føre til at man mener det er best å sette flere doser med en gang?

– Når vi er mer sikre på at det virkelig vil bli levert nok vaksiner til folks andredose, kan vi ta sjansen på å bruke mange flere doser til førstedose-vaksinering, skriver Aavitsland.

Høie: – Betydelig mer usikkert

– Det gjør at målet vårt om at en stor del av den voksne befolkningen kan være vaksinert til sommeren, kan bli betydelig mer usikkert. Nyheten fra AstraZeneca kan bety at målet om å tilby vaksine til store deler av den voksne befolkningen, utsettes én til to måneder, sier helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse tirsdag.

– Skal det være mulig med vaksine til alle voksne som ønsker det før sommeren, må vi få flere gode nyheter fra de andre produsentene de neste ukene og månedene.