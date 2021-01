Høie: Vaksinasjonen kan bli to måneder forsinket

Forsinkelser i vaksineproduksjonen til AstraZeneca kan føre til at Norges vaksinemål kan bli opptil to måneder forsinket.

Saken oppdateres.

Norge får 1 million færre vaksiner fra AstraZeneca enn ventet. Dette er dårlig nytt for det planlagte vaksineringsprogrammet.

– Det gjør at målet om at en stor del av den voksne befolkningen kan være vaksinert til sommeren kan bli betydelig mer usikkert. Målet kan måtte utsettes med en til to måneder, sier helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag.

Samtidig utelukker han ikke at det også kan mulig at vi får flere gode nyheter de neste ukene og månedene, som vil gjøre målet mulig igjen.

Det kan skje, men det er fortsatt stor usikkerhet, sier han.

Langt færre doser

Fredag ble det kjent at den britiske vaksineprodusenten har leveringsproblemer i Europa. Ifølge Reuters kuttes leveransene til kontinentet med 60 prosent i første kvartal.

Norge forventer å motta i underkant av 200.000 doser i løpet av februar, med ytterligere leveranser i mars og februar, sier Høie til NTB.

Skuffelse

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet sier at de venter på vaksiner og håper at de vil komme fort.

– Det er en skuffelse at vi ikke får de dosene Norge ble forespeilet og som vi forberedte oss på å fordele. Dette bekrefter at vaksineproduksjon og distribusjon under pandemien er forbundet med betydelig usikkerhet. Vi har likevel tro på at antall vaksinedoser til Norge vil øke fremover, sier Stoltenberg.

Forsinkelsen betyr at Norge ikke kan vaksinere store grupper i befolkningen raskt.

– Samtidig har vi snart klart å vaksinere alle sykehjem, vi har begynt å vaksinere eldre utenfor sykehjem, og prioritere grupper i helsetjenesten har fått vaksiner. I løpet av få dager vil vi beslytten hvordan prioriteringen videre av helsepersonell vil være, sier Stoltenberg.

En av seks leverandører

AstraZeneca er en av seks leverandører EU-kommisjonen har inngått innkjøpsavtaler med. Avtalene dekker også Norge.

Vaksinen er ennå ikke godkjent av EUs legemiddelbyrå EMA, men det ventes at det vil skje innen utgangen av neste uke.

Fra før har Norge satt i gang vaksinering med Pfizer/Biontechs vaksine og med Moderna-vaksinen.