Mener utfordrerne ble behandlet ufint – selv har de et annet inntrykk

Storbonde Eli Kari Gjengedal (49) beskriver et «hierarkihelvete» den første tiden etter at utfordrerne flyttet inn. De nyankomne kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen.

I tirsdagens episode ankom TV-profil Markus Bailey (28) og realitydeltaker Hilde «Charter-Hilde» Skovdahl (51) Lundereid gård.

Ifølge storbonde Eli Kari Gjengedal var mottakelsen tøffere enn det som kommer frem på TV.

– Jeg kjente på det selv. Jeg tenkte: «Hæ?! Skal de komme inn nå? De har ikke vært her, jobbet og slitt sånn de siste ukene. Fysj, de må ut!», sier hun med et glimt i øyet og ler litt av hvordan man blir i reality-bobla.

Hun understreker også at man blir glad for nytt, friskt blod.

I God kveld Norge-videoen øverst i saken hører du Gjengedal fortelle hvorfor hun måtte jobbe med seg selv på gården.

JOBBET PÅ: Bailey sier han kunne lite om gårdsdrift da han dro inn, men blir beskrevet av andre deltakere som svært lærevillig og arbeidsom. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hierarki

Den første kvelden til Bailey og Skovdahl ble preget av hardt arbeid, og 49-åringen sier hun fikk ordentlig vondt av dem.

– Da sitter vi oppe på verandaen. Vi røyker pipe, snakker, ler og knegger. Mens Markus og Hilde trådte rundt på gårdsplassen fordi de må vaske opp etter middagen. Jeg følte det var skikkelig «hierarkihelvete».

Hun forklarer at de to utfordrene gjorde flere slike ting for å passe inn og vise at de ønsket å hjelpe til.

– Da satt vi der som noen kakser oppe på verandaen. Det var skikkelig ufint, spør du meg.

– Sånn er det

Bailey opplevde derimot ikke den samme situasjonen som ufin.

– Det at vi tok oppvasken var helt greit. Vi var nye og ville bidra, sier han med et smil.

Han syns heller ikke at Gjengedal og de andre deltakerne ga særlig utrykk for at de ønsket å sende hjem ferskingene.

– Jeg fikk ikke inntrykk av dette. Jeg tenkte litt at sånn er det når man kommer inn som ny.

Kalt innbruddstyv – følte seg ikke uønsket

Heller ikke «Chater-Hilde» kjenner seg igjen i beskrivelsene.

– Det var så fint å komme inn som utfordrere! Alle sammen tok imot oss med åpne armer, så følte absolutt ikke at noen ikke ønsket oss velkommen.

Hun sier at Øde Nerdrum (26), som i tirsdagens Farmen-episode kaller utfordrerne for «innbruddstyver» og sier det «umiddelbart ikke var en gledelig overraskelse», var en av de som tok henne best imot. Thomas Felberg (49), som Skovdahl beskriver med mange lovord, var til og med så gjestfri at han redde opp sengen hennes.

FORNØYD: Skovdahl trakk seg i samme episode som hun gjorde sitt innhopp. Hun fikk et godt inntrykk av samtlige deltakere på den korte tiden. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hun syns ikke Gjengedal skal ha dårlig samvittighet over oppvask-situasjonen, og følte seg aldri uønsket på gården.

– Det var jeg som tilbød å ta oppvasken, alle sa «nei, det behøver du ikke første dagen», men jeg insisterte da jeg ønsket å komme i gang med en gang. Jeg ønsket å gjøre oppgaven som alle var lei! Jeg måtte jo gjøre meg nyttig med å komme inn sånn som vi gjorde, og vise at jeg var en ressurs. Jeg insisterte til og med på å ta oppvasken fremover!

Skovdahl er takknemlig for at de resterende deltakerne kunne kose seg på verandaen etter en lang og tøff dag.