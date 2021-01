Natt til søndag kjemper Birk Ruud om et nytt X Games-gull. Han forteller om frykten, og at freeski er noe helt annet enn festing og det å være «gal i hodet».

– Hvis alt det jeg gjør bare gikk på at jeg var gal i hodet – hvorfor sitter jeg ikke i rullestol i dag, da?

Det spør Birk Ruud når TV 2 møter ham hjemme i Bærum en høstdag i 2020. Han ønsker å få frem hvor mye det faktisk kreves for å gjøre de spektakulære triksene som imponerer millioner av TV-seere i X Games.

– Den største myten rundt freeski er vel at en bare kan feste og ha det moro etter konkurranser. Og at det handler om at du skal være mest mulig gal i hodet for å gjøre disse triksene. Det er den største myten, understreker Ruud.

VINNER: I 2019 tok Birk Ruud gull i Big Air i X Games i Aspen. Foto: Sean M. Haffey

20-åringen fra Bærum har to X Games-gull i Big Air. Natt til søndag har han muligheten til å gjenskape suksessen fra Aspen i 2019.

Ifølge Ruud har veien til gull handlet mye om å kontrollere frykten, men også å ta den i bruk. Den har blitt et virkemiddel for ham.

– Det er mange som tenker at en ikke kan ha noe frykt eller sperrer for å gjøre alt det der. Jeg har absolutt sperrer, men jeg er veldig god på å dele opp det som er skummelt og vanskelig. Ta steg for steg. Jeg går masse rundt og er redd, forteller Ruud.

– Bra at jeg er redd

Under X Games i amerikanske Aspen i helgen skal bæringen konkurrere både i Big Air og Slopestyle.

– Når jeg skal kjøre X Games vet jeg ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg blir nervøs, og bekymret. Jeg må virkelig jobbe for å holde hodet på plass, forteller Ruud.

Han snakker om frykten for å brekke nakken og bli lam. «Alle de tingene der», forklarer han.

Likevel er 20-åringen glad for at han blir redd. Han trekker frem et råd fra mor og far, som har hjulpet ham å sette ting i perspektiv.

STØTTESPILLER: Birk Ruud og pappa Øyvind på X-Games i Hafjell. Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen – Min mor og far har sagt til meg: Dette betyr bare at du setter pris på livet, og at du er så glad i det livet du har. Birk Ruud

– Når jeg da setter det i perspektiv, så tenker jeg det er bra at jeg er redd. Det betyr bare at jeg er skjerpet, og holder fokus.

Og når fokuset er på plass, så slipper frykten litt, forklarer han.

–For når du overvinner en frykt gir det deg en varme, eller en trygghet, da.

Det unike trikset

Det er ingen snø å se denne høstdagen i Bærum. Men i hagen til Ruud er det flere ting som stjeler øyets oppmerksomhet.

FROKOST: I hagen til Birk Ruud kryr det av høner. Han bruker eggene til frokost. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Blant annet en stor grønnsakshage og titalls kaklende høns som løper rundt. Det er her han finner frokosten sin, forklarer Ruud og plukker opp en maiskolbe.

– Høns elsker mais, sier han og tar en stor bit før han kaster den til dyrene.

Men så viser freeski-profilen oss det viktigste: Den hjemmesnekrede «railen». Her bruker han flere timer daglig på å terpe teknikk.

TERPING: Birk Ruud på hjemmesnekret rail i hagen. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Det trikset jeg hadde bestemt meg for å gjøre i X Games Aspen, som skulle gi meg gull. Det hadde jeg begynt å jobbe med et halvt år i forveien.

Ruud er den første og eneste som har klart å lande en Triple Cork 1800 i en Big Air-konkurranse.

– Jeg vil si at vi trener minst like mye som andre idretter

For det er langt mer enn teknikk som ligger bak.

– 10.000 timer på trampoline

På treningssenteret har han et fast styrkeprogram som skal gjennomføres. Ben, eksplosivitet, og kjernemuskulatur er nøkkelordene.

– Det som er viktig er koordinasjon og kroppskontroll. En må ha grunnstyrke for å håndtere landinger og trykket en får av det, forteller han.

Og vi får en fremvisning i koordinasjon når han tar oss med til trampolinene i Hemminghallen.

Stedet han beskriver som sitt «tredje, fjerde, femte hjem? Jeg vet ikke», sier han og ler.

Det tar ikke lang tid før han klatrer opp til taket via en stolpe, for så å kaste seg minst ti meter ned på en madrass.

– Folk vil jo kanskje gjøre det samme som meg, og da er det viktig å ha kontroll på det en gjør. Jeg har holdt på med alle disse tingene siden jeg var fire år gammel. Jeg har brukt minst 10.000 timer på trampoline, og det er jo det som kreves for å bli profesjonell.

– Hadde lyst til å slutte

Men veien til toppen har ikke bare vært enkel. Det verste øyeblikket var da han ikke fikk være med til OL i Pyeongchang i 2018.

– Da var jeg helt knust. Det var den største motgangen jeg har følt på noensinne, forteller Ruud.

Han hadde vært skadet i 2017, men klarte å trene seg i form til OL. Ruud forteller at det ikke var skaden som var årsaken til at han ikke fikk være med.

– Det gjorde det ekstra skuffende. Da hadde jeg lyst til å slutte. Birk Ruud

FOKUSERT: Birk Ruud under X-Games i i Hafjell. Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

Ruud var så langt nede at han gråt i en uke. For den da 17 år gamle friskeekjøreren var OL det viktigste av alt.

– Det satt så dypt inni meg. Det er veldig interessant egentlig. At ting er så viktig for deg, sier han og legger til:

– Men sånne nedturer er viktig å ta med seg videre. Da blir man sulten og. Jeg tenkte at da skal jeg vise dem at jeg skulle vært der og skal være i OL neste gang.

– Skal ha et OL-gull

Like etter skuffelsen motbeviste han alle, inkludert seg selv, og tok gull i X-games på hjemmebane.

– At jeg kunne vinne der foran familien min er jeg veldig stolt av. Jeg følte at jeg kom meg videre. Kanskje det var en mening med det.

Alle disse faktorene har gjort at Ruud har kommet lengre enn de fleste på sin alder.

Allerede har 20-åringen to gull i Big Air i X Games, og to sølv. I tillegg til et sølv fra VM i Slopestyle i 2019.

Men Ruud er sulten på langt mer enn som så.

HEMMINGHALLEN: Birk Ruud på favorittstedet. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Jeg har alltid vært veldig glad i å drømme. Å ha store drømmer, og sette store mål. Birk Ruud

– Jeg skal ha et OL-gull. Drømmen er å ta en medalje i både Slopestyle, Halfpipe og Big Air i OL.

Og det samme har han planer om å gjøre i X Games; Å vinne alle de tre konkurransene på én og samme helg.

– Det har aldri har blitt gjort før. Da setter du liksom «one for the books». Det er «konkurransesuget» og lysten på å være best og vinne. Det er jo absolutt noe som driver meg, avslutter Ruud.