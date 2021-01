Høie: Hvis det er mulig å slå ned viruset, vil vi lette på tiltak

Saken oppdateres fortløpende.

– Vi regner med å ha bedre oversikt i løpet av noen dager, sier helseminister Bent Høie på en pressekonferanse tirsdag.

Høie sier at regjeringen har lagt en plan for hva de skal gjøre med den mer smittsomme virusvarianten fra Storbritannia.

– Hvis det viser seg at det er mulig å slå ned viruset og ikke at det har spredt seg vesentlig på Østlandet, vil vi kunne lette på noen av tiltakene. Andre tiltak må vi fortsette ned for å ned den generelle smitten ytterligere, sier Høie.

– Har varianten spredt seg så mye at det er ikke er mulig å slå den ned, må vi vurdere tiltak som forsinker spredningen slik at vi kan beholde kontrollen. Da vil det trolig være høyere nivå av tiltak, men ikke nødvendigvis de tiltakene som gjelder nå, fortsetter han.

Slå ned viruset

Helseministeren sier at de tror at de kan slå ned virusvarianten, men ikke eliminere den.

– En viktig årsak til at vi mener at det er mulig, er at vi sammen klarte å slå ned smittebølgen etter jul. Dette krafttaket fra innbyggerne reduserte risikoen for at det mer smittsomme viruset har spredt seg så raskt som det har kapasitet til, sier Høie.

Før søndag 31. januar skal regjeringen avgjøre hvilke tiltak som skal gjelde videre i ring en (kommunene som stengte ned lørdag) og ring to (kommunene som stengte ned søndag).

Totalt 25 kommuner har nå svært strenge tiltak som følge av virusmutasjonsutbruddet i Nordre Follo i Viken.

– Hvor lenge skal vi leve med de strenge tiltakene?

– Vi ikke ser for oss at så strenge tiltak skal være langvarige tiltak, men det er tiltak vi trenger nå for å få oversikt over situasjonen og unngå at den mer smittsomme varianten får spre seg mens vi får bedre oversikt, sier Høie til TV 2.

Dårlige vaksinenyheter

Helseministeren sier det ikke var en god nyhet fra vaksineprodusenten AstraZeneca om at leveransen blir forsinket.

– Målet vårt om at en stor del av den voksne befolkningen skal være vaksinert til sommeren, kan bli forsinket, sier Høie.

Han sier at forsinkelsen kan føre til at målet om å vaksinere alle voksne kan bli utsatt med en til to måneder.

Høie sier at vi dermed er avhengig av gode nyheter fra de andre vaksineprodusentene.

Hjemmeskole

På pressekonferansen understreker kunnskapsminister Guri Melby (V) at rødt nivå i skolene ikke nødvendigvis betyr hjemmeskole.

– Vi ønsker å skjerme barn og unge så mye vi kan, men vi må samtidig slå ned smitten. Det er en vanskelig balansegang, sier Melby.

Regjeringen har åpnet for mer digital undervisning i ungdomsskole og videregående skole for at skolene kan gjøre individuelle avgjørelser som er praktisk for dem, dersom en lærer for eksempel er syk og det ikke er mulig å finne en vikar.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at hjemmeskole ikke skal brukes som et forebyggende tiltak.

Stor smittenedgang

Direktør Camilla Stoltenberg i FHI sier at det har vært stor smittenedgang hver uke i januar, og det ser ut til å fortsette denne uken.

Det som nå er fokuset, er den muterte virusvarianten.

– Vi forventer at det vil bli flere tilfeller av den muterte varianten og forgreninger til andre kommuner, sier Stoltenberg.

I dag sender FHI en SMS til alle de 25 kommunene som nå er nedstengt med oppfordring om å laste ned Smittestopp-appen.

En halv million personer har lastet ned appen så langt.