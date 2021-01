Vurderer full nedslakting av villreinstammen på Hardangervidda

Den 3. september i fjor ble en villreinbukk skutt under jakt på Hardangervidda. Dyret var smittet av den farlige skrantesyken (CWD). Det er første gang den smittsomme sykdommen er funnet på Hardangervidda.

Veldig alvorlig

– Det er veldig, veldig alvorlig. Det er på mange måter den verst tenkelige dyresykdommen, på et av de verst tenkelige stedene, sier professor Bjørnar Ytrehus.

Han er faglig leder for en prosjektgruppe under Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som har laget en rapport som tirsdag ble overlevert Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Rapporten omtaler konsekvenser sykdommen kan få på sikt og presenterer ulike forslag til tiltak. Et av disse er å slakte alle villrein på Hardangervidda. Her lever Europas største villreinstamme på i alt titusen dyr.

Det Mattilsynet og Miljødirektoratet som vurderer hva man bør gjøre for å hindre spredning av sykdommen. Siste ord i saken har Landbruks- og matdepartementet.

Frykter spredning

Rapporten omtaler flere alternativer hvor en i et forsøk på å stoppe smitten, tar ut deler av bestanden. Å ikke gjøre noe som helst har myndighetene allerede avslått.

– Hva er verste, en spredning av sykdommen eller totalslakt av hele bestanden på Hardangervidda?

– Spredning av sykdommen er verre enn totalslakt. Det vil kunne ødelegge stammen i lang tid fremover og potensielt utrydde bestanden, sier Ytrehus til TV 2.

Han sier videre at en ved spredning av sykdommen kan stå overfor en situasjon som potensielt sett også kan være farlig for mennesker.

Kugalskap

– Det ønsker vi ikke. Vi hadde spredning av kugalskap på 80- og 90-tallet, hvor en etter noe tid oppdaget at også mennesker kunne bli smittet, sier Ytrehus.

Det tredje argumentet for å utslette sykdommen er hensynet til dyrene:

– Det er en forferdelig sykdom som gjør at dyrene blir demente, før de etterhvert dør av sult, forklarer Ytrehus.

– Hvor realistisk er en totalslakt av villreinstammen?

– Det kommer an på hvordan man prioriterer. Frykter man spredning av smittestoffer naturen, så kan en vurdere det som riktig. Om man vektlegger at man skal unngå eksponering for mennesker, så kan avveiningen gå i den retning, sier Ytrehus, som understreker at rapporten ikke kommer med anbefalinger.

HARDANGERVIDDA: Mattilsynet har bekreftet funn av smittsom skrantesjuke (CWD) på en villrein (bildet) skutt under jakt på Hardangervidda. Foto: Mattilsynet / NTB

I første omgang skal Mattilsynet og Miljødirektoratet vurdere tiltak og komme med en anbefaling til departementet.

Kan gå mot fullt utbrudd

– I en tidlig fase av sykdomsutbruddet, er det en viss mulighet for at utbruddet kan stanses ved at alle infiserte dyr tas ut før de rekker å smitte andre. Men det skal ikke mer enn fem smittede dyr til, før det som regel går mot fullt utbrudd, ifølge Ytrehus.

På Hardangervidden finnes 30 prosent av villreinstammen i Europa. Dersom smitten sprer seg til andre land, kan hele villreinstammen stå i fare.

JAKT PÅ SMITTEDE DYR: Den statlige jakten på villrein i Nordfjella ble iverksatt etter utbruddet av skrantesyke (CWD). Ved å ta ut hele stammen håpet man å fjerne den dødelige dyresykdommen fra norsk jord. Foto: Sondre Dalaker / NRK / NTB

En kan heller ikke utelukke at andre dyr som hjort og elg kan bli smittet.

På den annen side vil full nedslaktning av bestanden på Hardangervidda ikke være en garanti for at sykdommen utryddes. En kan se for seg at den allerede er andre steder i Norge.

– Da vil det jo være drastisk å utrydde hele bestanden på Hardangervidda, forklarer Ytrehus til TV 2.

NEDSLAKTING: De første fire reinsdyra er fraktet inn til basestasjon for prøvetaking og blir mottatt av Kristoffer Ullern Hansen (tv) og Petter Braaten. Foto: Marit Hommedal / NTB

Blant alternativene som myndighetene skal ta stilling til, foruten full nedslaktning, er at man kan redusere antall dyr. Man kan også redusere antall bukker, som oftere er infisert.

Totalt er det i dag 25 tusen villrein i Norge. I 2017 og 2018 ble cirka 1700 villrein skutt i Nordfjella.

Siden 2016 har det blitt analysert over 100 000 prøver av hjortedyr, uten funn av skrantesyke utenfor Nordfjella.