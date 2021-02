– Det har vært mange uforglemmelige øyeblikk her. Noe av det jeg husker best, var da en rik kompisgjeng fra Saudi Arabia kom ut på isen med en helt sprø Batmobil.

Det forteller Morten Gulbrandsen. Han har siden 2013 driftet et av Norges desidert største isbane-anlegg, på Tisleifjorden på Golsfjellet.

Her har det vært isbane-aktivitet helt siden midten på 90-tallet. I dag er anlegget kjent, også utenfor Norges grenser.

– Det stemmer. De siste årene har vi hatt besøk av journalister fra hele verden i ulike sammenhenger. Så vi har helt klart satt Golsfjellet skikkelig på kartet, smiler Morten når vi møter han i forbindelse med testen av nye Porsche 911 4S.

Autoxo Sport er blant kundene som har leid banen for sitt årlige arrangement XO on Ice. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Alt fra politi til luksusbiler

På det gigantiske området på Golsfjellet, er det brøytet tre hovedbaner. Hver enkelt er spesialdesignet for de største kundene.

– Vi har i all hovedsak to kundegrupper som benytter anlegget i løpet av sesongen. Blålys-etatene, som inkluderer politi og ambulanse, samt større bilimportører og forhandlere. BMW, Porsche og Mercedes er blant kundene som har eventer her, forteller Morten.

Politiet er en av de største kundene. Hvert år stiller de med flere biler for å trene på teknisk kjøring. Foto: Isbanedrift

Disse gruppene utgjør omtrent 90 prosent av kundegrunnlaget.

– Vi har også noen få enkeltkunder, som arrangerer ulike banedager, slik som Autoxo. Det er alltid moro å få dem på besøk. Da er det nesten uvirkelig mange luksus- og superbiler her. Stemningen er magisk.

– Så det er ikke slik at hvem som helst kan ta med seg bilen for å kjøre et par runder?

– Nei, det har vi dessverre ikke kapasitet til. Anlegget er prioritert for de store kundene. Politiet leier for eksempel banen i seks uker. Da blir det ikke tid til å ta imot «drop in»-biler, selv om det naturligvis hadde vært moro.

I tillegg til tre større isbaner, er det også brøytet områder for mer tekniske øvelser. Foto: Isbanedrift

Enorm etterspørsel

Grovt regnet er det drøyt 15 kilometer med nypreparert isbane på Tisleifjorden.

– Ja, det er et gedigent anlegg med en flate på over 2.000 mål. I sesongen, når alt går for fullt, er dette en arbeidsplass for 25 stykker.

Broom fikk disponere anlegget tidligere i vinter – i forbindelse med testen av Porsche 911 4S.

Morten understreker at sikkerheten ute på isen naturligvis er i høysetet. Allerede i begynnelsen av desember starter de første målingene. Litt senere kommer NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) og måler isen med radar.

– De sjekker hver 10 centimeter over hele området. Deretter regner vi ut isens bæreevne, slik at alt er helt trygt før vi slipper noen utpå. Tykkelsen på isen er typisk rundt 40 centimeter, forklarer Morten.

Hemsedølingen legger til at etterspørselen for å kjøre på det enorme anlegget er stor.

– Det renner inn med ulike henvendelser. Det er så klart fryktelig moro. Vi er stolte over anlegget vi har bygget opp, avslutter entusiasten.

