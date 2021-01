Feller brutal dom over Besseberg: Beskyldes for å ha mottatt ulovlig millionbeløp

Den flere år lange granskingen av Anders Besseberg er ferdig. TV 2 vet at det blant annet hevdes at nordmannen skal ha mottatt millionbeløp og skal ha brutt Det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) regler.

– Nei, dette har jeg ingen kjennskap til. Dette vet jeg ikke noe om. Nei (jeg kan ikke stille til intervju, journ. anm.). Nei, nei, nei. Ha det bra.

Anders Besseberg var ikke spesielt snakkesalig da TV 2 kontaktet ham om den nært forestående offentliggjøringen av granskingsrapporten som omhandler en rekke beskyldninger knyttet til hans tid som IBU-president.

Rapporten skal belyse: Om Besseberg og/eller Resch mottok tjenester av noe slag for å fremme russiske interesser

Om Besseberg og/eller Resch kompromitterte IBUs antidopingarbeid for å fremme russiske interesser

Om Besseberg og/eller Resch tilstrekkelig fulgte opp andre beviser om russisk regelbrudd

Om en EPO-sprøyte som ble funnet på et verdenscupstevne i Antholz 2015 ble tilstrekkelig fulgt opp

Tildelingen av VM i skiskyting 2021 til Tjumen, Russland

Om IBU tilstrekkelig fulgte opp McLaren-rapporten i 2016

IBUs respons til Schmid-kommisjonen i desember 2018 og bevisene fra den såkalte «LIMS-databasen» (database over russiske dopingprøver), inkludert beslutningen om ikke å frata Tjumen verdenscupfinalen i 2018 Kilde: ERC-powerpoint presentert for IBU-styret i november 2020

TV 2 får bekreftet fra både IBU og deres uavhengige etterforskningsenhet Biathlon Integrity Unit (BIU) at torsdag er dagen funnene av en svært omfattende gransking vil bli presentert.

Det blir nedslående lesning for nordmannen.

Skal ha mottatt store pengebeløp

Rapporten, som har vært under arbeid siden slutten av 2018, er Det internasjonale skiskytterforbundets uavhengige granskingskommisjon (ERC) sin endelige rapport om beskyldningene om korrupsjon og dopingsvindel i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Beskyldningene har hovedsaklig vært rettet mot tidligere IBU-president Besseberg og tidligere IBU-generalsekretær Nicole Resch.

Granskingskommisjonen startet sitt arbeid etter østerriksk politi sine dramatiske raid på IBUs hovedkvarter i Salzburg, Østerrike, i 2018.

En rekke ulike funn vil presenteres torsdag, blant annet beskyldninger om at Besseberg skal ha mottatt pengebeløp i millionklassen.

Besseberg har tidligere blitt anklaget for å ha tatt imot penger og tjenester fra Det russiske skiskytterforbundet (RBU).

Rapporten slår også fast at flere personer må svare for brudd på IBUs regler i tidsrommet 2008-2018.

På IBU-kongressen i november 2020 presenterte også granskingskommisjonen følgende konklusjon på om det har foregått såkalt «dopingsvindel», altså at dopingsaker eller mistenkelige prøver på en eller flere måter skal ha blitt holdt skjult eller ikke tatt tak i:

«Was there a conspiracy to cover up that doping? YES».

Det er uklart om det her siktes spesifikt til Besseberg og/eller Resch, eller om det henvises til dopingarbeidet i skiskyting generelt.

Besseberg stilte ikke opp for kommisjonen

Rapporten skal være i overkant av 200 sider lang og har blitt jobbet med siden slutten av 2018, ledet av den velrennomerte engelske advokaten Jonathan Taylor.

Kommisjonen skal ha intervjuet i overkant av 60 personer, inkludert Tore Bøygard, styremedlem i IBU, og skal ha samlet inn og gjennomgått mer enn 70 000 dokumenter og elektroniske filer.

Bøygard vil ikke kommentere saken før rapporten blir offentliggjort

Kommisjonen skal ha samarbeidet med både norske og østerrikske myndigheter (hvor det fortsatt pågår separate, men beslektede, etterforskinger), men det skal ha vært svært vanskelig å få Besseberg, Resch og co. i tale.

Som insidethegames.biz omtalte i juli i fjor, hadde det ikke lyktes kommisjonen å få Besseberg til å stille til intervju, da han ville avvente konklusjonen av Økokrims etterforsking av ham først.

TV 2 forstår at han heller ikke har stilt opp for kommisjonen etter det, men østerriksk politi har delt intervjuene som ble gjort med Besseberg i startfasen av saken til kommisjonen.

Resch skal ikke ha hatt mulighet til å stille til intervju for kommisjonen på grunn av «helseårsaker». Tidligere RBU-president Alexander Kravtsov sa seg først villig til å svare på kommisjonens spørsmål, men valgte likevel ikke å svare.

Økokrim etterforsker «grov korrupsjon»

Saksgangen videre er at Biathlon Integrity Unit (BIU) nå skal vurdere hva de vil gjøre med funnene.

De kan blant annet ta saken til Idrettens voldgiftsrett (CAS), men de har også makten til å la saken ligge og derfor avslutte saken.

Granskingskommisjonens arbeid må ikke forveksles med de pågående etterforskningene i Østerrike og Norge. Økokrim leder det arbeidet i Norge, men det er uklart når deres etterforskning er ferdig.

Den etterforskningen omhandler «grov korrupsjon».

– Granskingskommisjonen har delt sin informasjon fra rapporten med Økokrim, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Trude Stanghelle, til TV 2, og legger til at «granskingskommisjonen ikke har hatt innsyn i den norske straffesaken».

– Når vil Økokrim være ferdig med sin etterforskning?

– Det er vanskelig å anslå når Økokrim vil være ferdig med sin etterforskning. Det er inngått avtale om en felles etterforskingsgruppe med Østerrike, og den norske etterforskningen vil derfor delvis være avhengig av den østerrikske saken, opplyser hun.

Dette er beskyldningene

Beskyldningene mot Besseberg har vært mange og uoversiktlige de siste årene.

Blant annet er han og andre i IBU beskyldt for å ha skjult flere titalls dopingsaker.

Rapporten vil vurdere følgende beskyldninger og temaer:

Raidene i Salzburg

Både granskingskommisjonens og Økokrims arbeid begynte etter de dramatiske hendelsene i Salzburg, Østerrike, i april 2018.

10.april 2018 raidet østerriksk politi IBUs hovedkvarter i Salzburg. Østerriksk politi avhørte også Besseberg i Norge og beslagla dokumenter, telefoner og datamaskiner.

12.april, to dager senere, trakk han seg som president.

For å komme til bunns i de utallige beskyldningene valgte IBU å opprette en uavhengig granskingskommisjon (External Review Commission). De startet arbeidet sitt i desember 2018.

Parallellt har det foregått etterforskninger av politiet i Østerrike og Norge - ingen av disse er ferdige.