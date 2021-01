Takker styret for tilliten: – Dette er starten på noe

ONSDAG: Se Manchester United - Sheffield United på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 21.00

Etter flere år i skyggen av byrival Manchester City og erkerival Liverpool er Manchester United igjen i ferd med å ta opp kampen om tittelen som Englands beste lag, men Ole Gunnar Solskjær vil ikke kalle Manchester United for storebror riktig enda.

– He-he, vi lar oss ikke rive med. Vi vet vi må ha kontinuitet. De to lagene som har vært på toppen de siste sesongene har vært fantastiske. I mange andre sesonger ville du vunnet ligaen med nesten 15-20 poeng mindre enn det de har hatt, sier Solskjær til TV 2 og fortsetter:

– Vi vet at dette er starten på noe, men vi må fortsette å være konkurransedyktige og forbedre oss. Men nei, vi lar oss ikke rive med, vi jobber bare videre sånn som vi gjør.

Halvveis ut i sesongen ligger Solskjærs mannskap på toppen av Premier League-tabellen, hele seks poeng foran regjerende seriemester Liverpool. De røde djevlene har nå gått 13 seriekamper uten tap. Onsdag venter bunnlaget Sheffield United.

– Vår form har kommet gjennom hardt arbeid. Vi visste at starten ville være tøff. Vi hadde noen vanskelige hjemmekamper i starten. Nå er formen og selvtilliten bra, og vi vi er på en god plass. Vi må nyte det og fokusere på den neste, sier Solskjær.

– Har hatt noen nedturer

Det har derimot ikke bare gått på skinner for Manchester United denne sesongen. I lys av Chelseas Frank Lampard-sparking innrømmer Solskjær at han er takknemlig for at han har fått tid.

– Jeg kan bare snakke for vår klubb. Vi visste at det ville komme opp- og nedturer, og jeg har hatt støtte fra klubben hele veien. Det er jeg veldig takknemlig for, for vi har hatt noen nedturer. Vi vet ikke hva som har skjedd bak lukkede dører, men det er alltid trist når noen mister jobben, forklarer Solskjær.

47-åringen er uansett sikker på at Lampard kommer til å slå tilbake.

– Jeg vet at Frank ikke ønsker at vi skal synes synd på ham. Jeg er sikker på at han vil slå tilbake og ha en veldig god karriere. Det er litt overraskende, men det er egentlig ikke min jobb å kommentere hva som skjer i Chelsea, sier han.

– Ærlig kommunikasjon

Solskjær vil heller ikke kommentere for mye rundt sin egen framtid. Kristiansunderens kontrakt med Manchester United strekker seg ut neste sesong.

- Vi har ikke diskutert noe enda. For meg handler det om å fortsette å gjøre min jobb som best jeg kan, sier han.

– Men det må være betryggende at styret har stått støtt ved din side?

– Jeg har sagt det mange ganger. Vi så på troppen, situasjonen og vi la en langsiktig plan. Både jeg og klubben visste at det ville komme vanskelige tider der vi måtte holde oss sterke mentalt. Lederskapet de har vist har vært veldig sterkt og stødig, og jeg er veldig takknemlig for den kommunikasjonen vi har hatt, som har vært veldig åpen og ærlig hele veien, avslutter nordmannen.

