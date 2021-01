Trondheim Ap har ikke svart på spørsmål om seksuell trakassering

«Endelig kom metoo til Trøndelag», uttalte tidligere AUF-leder i Trondheim, Julie Indstad Hole, på årsmøtet til Trøndelag Arbeiderparti 29. august i fjor.

Da hadde flere unge kvinner fortalt om en ukultur med seksuelle undertoner i kretsen rundt Giske i Trondheim, og det var sendt inn et varsel om seksuell trakassering mot ham - med et innhold han senere påstod var usant.

Giske ble vraket av valgkomiteen som ny leder i Trøndelag Ap, og trakk som som kandidat til Stortinget.

AUF forlot salen under Giskes tale, og beskrev årsmøtet som et veiskille.

– Endelig tar vi oppgjøret med en ukultur og en fryktkultur som har dyttet ut dyktige kvinner, sa lederen i AUF i Trondheim, Tyra Joarsdottir.

Oppgjøret rammet ikke bare Giske, og styret i Trøndelag Ap fulgte opp det dramatiske årsmøtet med å sende ut et notat til alle kommunepartiene om seksuell trakassering, som TV 2 har fått tilgang til.

Ba om svar på åtte spørsmål

Hensikten med notatet var å sette i gang en bred debatt for å forebygge seksuell trakassering, øke kunnskapen om seksuell trakassering som samfunnsproblem, og øke bevisstheten om Arbeiderpartiets egne retningslinjer.

I notatet blir det beskrevet hva seksuell trakassering er, og hvor ødeleggende det kan være for arbeidsmiljø, helse, selvtillit og prestasjoner for den som blir rammet.

Kommunepartiene i Trøndelag ble bedt om å diskutere temaet, og besvare åtte konkrete spørsmål. Fristen for å svare ble satt til 10. oktober.

«Opplever medlemmene i lokallaget det som vanskelig å drøfte temaet trakassering», er ett av spørsmålene.

«Preges kulturen i lokallaget av at medlemmene stoler på hverandre», er et annet.

Utsatte fristen

Da flere kommuneparti ikke svarte innen fristen, blant dem Giskes lag - Trondheim Ap - sendte fylkessekretær Jan Thore Martinsen ut en purring med en ny frist satt til 20. desember.

Men svarene uteble stadig fra blant andre Trondheim. Martinsen opplyser at Trøndelag Ap nå vil purre på nytt.

Lederen i Trondheim Ap, Hanne Moe Bjørnbet, begrunner den manglende tilbakemelding med at hennes styre besluttet å sende notatet til de 15 bydelslagene i Trondheim, og at det har kommet få innspill fra dem.

Bydelslagene fikk debattnotatet 18. november, men lysten til å snakke åpent om seksuell trakassering i Trondheim Ap er laber.

Da saken skulle opp til endelig behandling i styret i Trondheim Ap i forrige uke, ble den utsatt.

– Foreløpig er det få som har svart, og vi ønsker at grasrota skal få gi sine tilbakemeldinger før vi svarer. Dette er avklart med fylkespartiet, sier Bjørnbet til TV 2.

Giske legger demper på debatten

Grunnen til at debatten ikke tar av er ifølge en rekke kilder at man nettopp ikke stoler på hverandre i Trondheim Ap.

Det veiskillet man håpet på, med mindre frykt og mer åpenhet ble det ikke ble noe av - i stedet har det blitt mer frykt og mindre åpenhet, påstår kildene.

I notatet fra fylkesstyret står det at det skal oppleves som «ønsket og legitimt» å si i fra om uønsket adferd i Arbeiderpartiet.

Men en rekke profilerte Ap-kilder i Trøndelag peker på eksempler de mener viser at det tvert i mot straffer seg å være åpen.

Tine Christin Eikevik ble fjernet som leder av Trondheim Arbeidersamfunn etter at hun gikk mot Giske som ny fylkesleder.

Sandra Skillingsås ble utfrosset på lagledersamlingen i Trøndelag Ap etter at hun som den første i den nære kretsen rundt Giske i Trondheim, anklaget ham for upassende oppførsel på et nachspiel.

Kristian Torve var AUFs kandidat til Stortinget, men mistet sjansen til å rykke opp til 2. plassen på nominasjonslisten etter å ha fulgt AUF ut av salen da Giskes talte til årsmøtet.

AUF blir vingeklippet og fratatt makt og innflytelse.

At Giske anklaget Ingrid Resell Krogstad for å komme med usannheter i varslet mot ham om seksuell trakassering, legger ifølge kildene også en demper på debatten.

Giske mer synlig enn før

Giske, som går ut av Stortinget i år, oppleves som mer synlig og tilstedeværende i Trondheim enn tidligere. Han er «fast inventar» på styremøter, og har stilt opp på lagledersamlinger både i Trondheim og i Trøndelag Ap.

– Jeg tror Trondheim trenger tid til å være i fred for å kunne ha en åpen diskusjon om trakassering, sier tidligere leder i Trondheim Arbeidersamfunn, Tine Christin Eikevik.

På den annen side er Giskes engasjement i Trondheim sterkt ønsket.

Trond Giske under fylkesårsmøte i Trøndelag Ap. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Han er ikke ferdig. Og det som imponerer meg er at til tross for det som skjedde med valget i Trøndelag Ap, så har han sagt at han skal sette alle kluter til for at Arbeiderpartiet skal kunne vinne valget til høsten, sier Ap-veteran Nils Nesjan.

For mange kvinner i Trøndelag Ap er svaret et klart ja på spørsmålet om de opplever det som vanskelig å drøfte temaet seksuell trakassering, ifølge Eikevik.

– Folk er redd for å bli fryst ut, for represalier i partisammenheng, at man ikke får innflytelse, og de synes det er vanskelig å ta ordet. Det er veldig synd, sier hun.

Svarer ikke på Giske-spørsmål

TV 2 har bedt lederen i Trondheim Ap kommentere om Giskes tilstedeværelse legger en demper på debatten, og om fryktkulturen som ble beskrevet på årsmøtet lever videre.

Dette svarer ikke Bjørnbet på.

Det gjør heller ikke fylkesleder Ingvild Kjerkol, eller leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen.

Leder i Trøndelag Ap, Ingvild Kjerkol, vil rydde opp i organisasjonskutluren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

De viser til Bjørnbet. Hun har avslått gjentatte forespørsler om intervju, og har i stedet sendt en generell kommentar på sms:

– Vi ønsker å legge opp det politiske arbeidet i Trondheim Ap på en måte som fremmer gode meningsutvekslinger og god styring av byen vår. Hos oss skal det være trygt, og stor takhøyde, men også samling om den politikken vi vedtar.

Ifølge Bjørnbet er Trondheim Ap i ferd med å sette i gang et mer langsiktig arbeid med å utvikle organisasjonen.

– Partikultur er noe man må jobbe med hver dag, ikke noe man kan vedta, skriver hun.

To spor til trygghet

Trøndelag Arbeiderparti har etter årsmøtet jobbet langs to spor for å trygge organisasjonskulturen, med mer direkte medlemskontakt, og tett dialog med kommunepartiene, ifølge Kjerkol.

– Burde ikke Trondheim Ap være de første til å ta debatten om trakassering?

– Trondheim Ap svarer best sjøl på spørsmålet om hvordan de arbeider, sier Kjerkol.

Notatet er ment som en bistand til kommunepartienes arbeid med å få til en bedre organisasjonskultur, sier hun.

Marit Bjerkås, som er leder for kvinnenettverket i Trøndelag Ap, kjenner igjen påstandene om at det har blitt verre, men sier det er krevende å få full oversikt over hva som er situasjonen, fordi fylkesstyret ikke kan reise rundt og møte medlemmene som normalt.

– Jeg tror enkelte kjenner på at det har blitt verre også fordi skillene blir bare større og større når vi stort sett sitter hver for oss.

Trenger å komme sammen

– Vi mister så utrolig mange dimensjoner av samarbeidet og dialogen når kommunikasjonen går på Teams, epost og andre digitale kanaler, påpeker hun.

– Det aller beste i vår situasjon er helt klart at vi kan møtes og sitte rundt samme bord.

Marit Bjerkås sitter i arbeidsutvalget i Trøndelag Ap Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Bjerkås bekrefter at det er flere kommuneparti som ikke har svart, og at det kan være flere grunner til det - at de ikke kjenner seg igjen i situasjonen som ble beskrevet på årsmøtet i Trøndelag Ap, eller at det er for vanskelig å gjennomføre debatten.

– Årsaken til få svar kan være flere, men da må fylkesstyret finne gode løsninger for å sørge for at alle partilag settes i stand til å diskutere dette, sier hun.