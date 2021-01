Se Chelsea-Wolverhampton onsdag fra kl. 18.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium

Frank Lampard ble mandag sparket som Chelsea-manager etter en rekke svake resultater den siste tiden.

London-klubben ligger for øyeblikket på 9. plass i Premier League, elleve poeng bak ligaleder Manchester United.

Managersparkingen ble et av temaene i denne ukens episode av TV 2s Premier League-podkast.

Der var tidligere Southampton-spiller Jo Tessem gjest, og han tror Lampard kan ha ødelagt for seg selv ved å ha et for strengt regime.

– Jeg så i begynnelsen av sesongen at han laget mange regler for spillerne. Min oppfatning da er at det skaper irritasjonsmoment og det får en effekt på trivselen i klubben. Det var blant annet en latterlig lang botliste. Det virker som han er en hard negl, og vil være tøff. Kanskje han skapte problemer for seg selv, spekulerer Tessem i podkasten.

Manglet fordelen til Solskjær

I sommerens overgangsvindu åpnet eier Roman Abramovitsj pengesekken for alvor, og Chelsea hentet stjerner som Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva, Eduoard Mendy og Kai Havertz.

Tessem mener det nødvendigvis ikke har slått ut positivt for den tidligere midtbanespilleren.

– Han gjorde det nok bedre da han måtte bruke det han hadde i klubben. Det har ikke helt funket for han når han har fått kjøpt spillere. Kanskje det har vært en læringsprosess og han ble blitt kastet inn i en rolle som han trengte litt tid på, sier Tessem.

Både for Frank Lampard og Mikel Arteta var jobbene i Chelsea og Arsenal deres første i Premier League. Jo Tessem trekker frem en fordel Ole Gunnar Solskjær hadde før han tok over Manchester United.

– Solskjær hadde rollen i Molde, og fikk erfaring med motgangen i Cardiff. Han har etter hvert snudd ting til seg selv, og fått spillerne til å spille på sin måte. Kanskje har Lampard og Arteta bommet litt der.

– Litt tidlig å gi han sparken

Premier League-kommentator Kasper Wikestad sammenligner Lampards situasjon med Ole Gunnar Solskjærs.

– Begge bryr seg ekstremt om de klubbene de har vært i. Solskjær kan kanskje kalles en klubblegende, men Lampard er nok den største spilleren i Chelseas historie. Ettermælet hans som den store klubblegenden kommer til å stå seg, tror Wikestad.

Kommentatoren mener Chelsea er i bedre forfatning enn da Lampard ble ansatt sommeren 2019.

– Chelsea har de siste ti årene hatt den beste ungdomsavdelingen i England, uten å at de har fått opp en eneste spiller. Det har Lampard klart som den første manageren siden John Terry ble oppfostret. Det skal han ha stor honnør for.

– Lampard er en god manager som er fersk, men som sikkert hadde utviklingspotensialet til å bli bedre. Den første sesongen i Chelsea var over forventing, med kvartfinale i Champions League og topp fire i ligaen. Kanskje på kort sikt så vil man få en positiv uttelling av et trenerbytte, men jeg syns det var litt tidlig å gi han sparken, utdyper Wikestad.