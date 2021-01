Odin Waage om sterke scener i «Rådebank»: –Det er vanskelig

Skuespiller Odin Waage spiller hovedrollen som Glenn Tore i serien «Rådebank».

I sesong 2 blir serien mer dyster ettersom en av hovedkarakterene begår selvmord. Selv tror Waage at seerne kommer til å få sjokk av at serien tar en slik vending, men mener det er viktig å snakke om.

ANDRE SESONG: Odin Waage spiller hovedkarakteren i NRK-serien «Rådebank» som i sesong to får en litt annen vending. Foto: NRK/Fenomen

– Det er et veldig viktig tema å ta opp og prate om. Jeg er glad for å kunne gjøre det, sier Waage til God kveld Norge.

Ønsker ikke å glorifisere selvmord

Da de jobbet med innspillingen var målet klart om at det ikke skulle romantiseres, men at de ønsker å fremstille et selvmord så ekte og vondt som mulig.

– Vi ønsker ikke å glorifisere det eller gjøre det til noe fint. Det skal være rått og troverdig, forteller Waage.

Det har blitt tatt flere hensyn i forkant av å portrettere selvmordet i serien.

– Vi har gjort mye research og har en dyktige manusforfatter som skriver bra, sier Waage.

Han mener at god research gir et godt utgangspunkt for å kunne fortelle en slik historie. Selv om det er et sårt tema, mener han også at det er viktig å fortelle slike historier.

– Det er så mange menn og gutter som tar sitt eget liv, og det er synd, forteller 25-åringen.

Se intervju der Odin Waage forteller om innspillingen av de mørke scenene i «Rådebank» i video øverst.

Kjente at blodet gikk kaldt

Waage opplevde det som utfordrende og vanskelig å spille inn scenen der han som Glenn Tore får beskjed om at bestevennen har tatt selvmord.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

– Jeg husker da vi skulle spille scenene så prøvde jeg å finne ut av: «Hvordan spiller man disse scenene? Hva er det GT føler på nå?» Fordi man har ikke peiling, forklarer Waage.

Han vet ikke selv hvordan det er å miste en god kompis til selvmord, og var derfor usikker på hvordan han skulle spille rollen.

– Men jeg ser nå at det passet veldig godt inn. Det var riktig, tror jeg, at man ikke klarte finne utav det, fordi det er vanskelig.

I scenen hvor en prest ringer Glenn Tore for å gi den triste beskjeden kjørte de gjennom et one-take for at skuespillerne skulle få lenger tid til å leve seg inn i rollen.

– Det er den sykeste scenen jeg har spilt i hele mitt liv, forteller Waage.

Da han fikk telefonsamtalen kjente han på ekte at blodet gikk kaldt gjennom kroppen.

– Det er en følelse jeg aldri har kjent på før. Den var hos meg ut dagen, og jeg ristet etterpå fordi det var så reelt å spille den scenen, sier han.

– Å vise seg sårbar er en styrke

Waage har lært mye av å spille inn andre sesong av «Rådebank», og han oppfordrer dem som sliter til å oppsøke hjelp og støtte.

– Man må si ifra hvis det virkelig brenner. Da må man si ifra til dem man er nære, forklarer han.

Selv ser han på det som en stor tillitserklæring dersom hans kompiser henvender seg til ham når de har det vanskelig. Han setter pris på at de stoler på ham og ikke minst tar tak i det som er tungt.

– Det å tørre å vise seg sårbar, er en styrke, synes jeg, sier Waage.