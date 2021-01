Bussjåføren Robert (52) hadde glemt hva han la på loftet i 1999 – nå kan han bli millionær

– Jeg ble vekket av at sønnen min Christopher kom hylende. «Where the fuck is your Pokemon-cards,» ropte han. Jeg fikk nesten hjerteinfarkt, sier Robert Scott til TV 2.

I oktober i fjor hadde den norsk-amerikanske bussjåføren Roberts sønn, Christopher (26), sett en video på YouTube.

I videoen punget en mann ut for et verdifullt Pokemon-kort.

Christopher Scott kom plutselig på at faren, som er svært populær på TikTok, en gang hadde fortalt ham om sin store Pokemon-samling.

Christopher skjønte at denne samlingen kan være svært verdifull.

Det var Bergensavisen som først omtalte saken.

SPREDT UT: Robert Scotts Pokemon-samling består av 5000 kort. Foto: Privat

Rett opp på loftet

De siste årene har verdien på Pokemon-kort skutt i taket.

– Jeg tenkte «faen altså!», og jeg kom på at jeg hadde samlingen oppe på loftet. Jeg løp rett opp, sier han til TV 2.

Han tok med seg samlingen ned til Christopher, og sammen leste de seg opp på verdien av de forskjellige kortene.

Mellom de 5000 kortene fant han et kort med pokemonen «Charizard», som er svært verdifullt.

Nylig ble et slikt kort solgt på Ebay for over tre millioner kroner.

– Da jeg skjønte hva jeg hadde mellom hendene, ropte jeg: «I've got the holy fucking grail!», sier norsk-amerikaneren

BUSSJÅFØR MED GODT HUMØR: Robert Scott avbildet i bussen på jobb i Bergen. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

Inspirert av barn

Robert Scott, som ble født i Boston, forteller at han i 1999 drev videosjappa DVD 2000 i Bergen sentrum.

Der ble han stadig spurt om han solgte Pokemon-kort.

Han begynte å importere store paller med de populære kortene for å selge dem til barn og ungdommene som spurte etter dem, og bestemte seg for å ta vare på noen av dem selv.

Han husket godt hvor verdifulle baseballkortene folk i USA samlet på ble.

– Jeg tok kortene pent ut av pakken, og la dem rett i plastetuier og satte dem i album. Jeg tenkte at kortene kom til å bli verdifulle, men så glemte jeg dem rett og slett helt av, sier han.

STORE VERDIER: Robert Scott har tatt bilde av noen av sine mest verdifulle kort. Foto: Privat

Måtte sendes til USA

I albumene har han plettfrie, verdifulle kort, som «Clefairy» og «Chancey».

Han har også en «Gengar», som Scott mener er ekstra verdifullt fordi det ble bannlyst.

På kortet stod det at «Gengar» likte å oppholde seg på kirkegården, noe som fikk amerikanske foreldre til å rase. Årsaken var at de mente at kortprodusenten påvirket barn og unge til å henge på kirkegårder.

Robert Scott har nå sendt 20 av kortene han tror er mest verdifulle til det amerikanske verifiseringsselskapet Professional Sports Authenticators (PSA).

PSA undersøker kortene med lupe, og graderer dem.

Den høyeste scoren et Pokemon-kort kan ha, er ti, og da kan det være verdt flere millioner kroner.

VERDT ENORME SUMMER: Dette Pokemon-kortet ble solgt på Ebay for over tre millioner kroner. Foto: Skjermdump

Skjult i brannsikker boks

Scott Robert må vente noen måneder før han får svar fra PSA.

Han er overbevist om at han sitter på en formue, og han har derfor lagret samlingen på et hemmelig sted i en brannsikker boks.

– Jeg drømmer om et økonomisk pusterom. Jeg skal endelig betale ned lånet, sier Scott.

Mannen bak samlernettsiden Poke4Dayz.no, Nadeem «Nas» Abdelhadi, sier til Bergensavisa at Scott trolig drømmer seg litt ut på viddene.

Abdelhadi jobber fulltid med å verdivurdere og videreformidle salg av kort i Norge

– Kort som er eldre enn 20 år har minimalt med sjanse for å få en gradering på ti. Charizard-kortet han viser til er kanskje verdt 300.000 kroner i dag, om det får graderingen åtte. Om resten av samlingen hans består av perfekte kort som er tatt vare på, kan den ha en verdi på en halv million, sier han.

Drømmer om Beverly Hills-palass

Robert Scott sier til TV 2 at han er sikker på at han sitter på en liten formue.

– Abdelhadi har aldri sett kortene mine, og aner ikke hvilken tilstand de er i. Han har ikke sett hele kolleksjonen og vet ikke hvilket antall jeg har av de ulike kortene. Jeg har ti stykker First Edition Red Cheek Pikachu, og da er vi allerede oppe i en sum på minst 500.000 kroner. Hvis resten av samlingen min er perfekt, snakker vi om at kolleksjonen kan være verdt godt over 15 millioner norske kroner. Noe jeg tviler på, men man har jo lov til å drømme, uten at en såkalt «ekspert» setter en verdi på noe han aldri har sett, sier han.

– Jeg skal holde beina på jorda frem til jeg får svar fra PSA, men kona drømmer om en herskapsbolig i Beverly Hills, sier han.