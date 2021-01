Avlyser vinterøvelser i Indre Troms

Det opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på en pressekonferanse tirsdag.

– Avlysningen innebærer at øvelsene Rein I og Joint Viking med allierte avlyses. Det vil ikke bli tatt inn nye allierte stryker til Indre Troms. For de styrkene som allerede er på plass, vil det bli gjennomført en styrt avvikling, sier han.

Statsråden sier at det ikke er oppdaget mutasjoner blant soldatene i forbindelse med øvelsene.

FØRE VAR: Forsvarsministeren sier at de avlyser vinterøvelsene i Indre Troms for å være føre var for å hindre spredning av det muterte viruset på Østlandet. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Bakke-Jensen sier at det er en helhetlig vurdering å avlyse øvelsene i Troms, men sier også at avlysningen er for å unngå spredning av det muterte viruset.

Flere tusen soldater

Det var planlagt for alliert vintertrening for om lag 3400 personell. Frem til nå har totalt om lag 2900 alliert personell ankommet Indre Troms for å gjennomføre trening og øving.

Av disse er i overkant av 1000 fra USA, litt under 1000 fra Storbritannia, drøyt 600 fra Nederland og om lag 200 fra Tyskland, opplyser regjeringen.

Det er oppdaget smitte blant de britiske soldatene i Bardu.

– Frykter dere at de britiske soldatene har det muterte viruset?

– De testene som har blitt gjort fram til nå, viser ikke at de har det muterte viruset. Det er selvfølgelig noe vi ikke vil se, men vi vet aldri. Vi mener at smittevernregimet vi har lagt til grunn skal være bra også om det er mutert virus der, sier statsråden til TV 2.

– Dere visste før de britiske soldatene kom at det var et mutert virus i Storbritannia. Hvorfor tok dere den risikoen i utgangspunktet?

– I utgangspunktet mener vi at smittevernregimet vi har lagt til grunn er bra, der man kommer med egne transporter, blir testet før og etter ankomst og går rett i karantene, som er isolerte karantenefasiliteter. Så vi mener har hatt god kontroll, selv om vi registrerte at det var et mutert virus i Storbritannia, sier han.

Stanser permisjoner

Som følge av den muterte virusvarianten har Forsvaret innført begrensninger på personell som kommer fra rød sone på Østlandet.

Det innebærer at innrykk for rekrutter fra berørte kommuner er utsatt og pendlerreiser til og fra disse kommunene stanses inntil videre. Permisjoner for soldater i hele Hæren stanses inntil videre, opplyser regjeringen.

Det vil imidlertid, innenfor gjeldende smittevernbestemmelser, fortsatt bli gjennomført nasjonal trenings- og øvingsaktivitet i Indre Troms.