Interpol koblet inn etter at dødt barn ble funnet i sjøkanten

Politiet mener at det døde barnet som ble funnet i sjøen på Karmøy 1. nyttårsdag kan ha druknet. Nå er Interpol koblet inn i saken.

1. januar fikk politiet melding om at det var funnet en redningsvest med kjeledress inni i sjøkanten på Karmøy. Da politiet kom til stedet viste det seg at kjeledressen inneholdt levninger etter et barn.

I en pressemelding opplyser Sørvest politidistrikt at den endelige obduksjonsrapporten nå er klar.

– Rapporten viser ingen sikker dødsårsak, men funnene sammenholdt med omstendighetene er forenlig med at drukning kan være dødsårsaken, sier seksjonsleder ved Karmøy lensmannskontor, Linn Tove Strand.

Tar tid

Politiet jobber nå med å identifisere barnet.

– Obduksjonen har resultert i en fullstendig DNA-profil, men det betyr ikke at vi vet hvem barnet er. Det vil ta tid å få en match og dette jobber Nasjonal Identifiseringsgruppe i Kripos med, sier Strand.

Dersom man ikke finner noen i registeret vil det bli sendt ut en melding til andre land via Interpol.

– I denne saken er det ingen som er saknet i Norge, og vi har sendt "black notice" til Interpol som vil fordele denne til aktuelle land som vi ønsker tilbakemelding fra, forklarer leder for Nasjonal Identifiseringsgruppe, Harald Skjønsfjell

Drevet i land

Politiet har tidligere sagt at det ikke er grunn til å tro at det er knyttet noe kriminelt til dødsfallet.

Hovedteorien er at levningene har drevet i land.

– Det er elementer som kan tyde på at det her dreier seg om en utenlandsk person, også fordi det ikke er savnet noen barn i vårt distrikt. Det er likevel for tidlig å konkludere. Det kan vi først gjøre om og når vi får sikker ID, understreker Linn Tove Strand.