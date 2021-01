Nordmann signert av europeisk storklubb

Tidligere Nordavind-spiller Ruben Villarroel har nå signert for spanske Team Heretics. Laget utvider fra fem til seks spillere, og følger trenden vi har sett i Counter-Strike det siste året med rullerende spillere.

Men selv om Ruben signerer for en spansk klubb, så har han ingen planer om å flytte med det første.

— Jeg blir fremdeles boende i Norge, pandemi eller ei. Laget har ikke valgt å samlokalisere seg. Om det endrer seg senere vet jeg ikke, sier Ruben Villarroel til TV 2.

— Jeg mistet all motivasjon

Ruben har de siste årene slitt med skader. Etter å ha spilt i flere utenlandske topplag, tok han turen hjem til Nordavind. Planen var å se karrieren ut der.

— Etter Nordavind mistet jeg all motivasjon. Kun spilt Counter-Strike fem timer det siste året. Men etter jeg forsøkte Valorant fikk jeg en motivasjon jeg ikke hadde kjent på lenge, og jeg har det nå mye bedre med et nytt spill som gir meg alt, sier Ruben til TV 2.

Ruben føyer seg inn i rekken av andre tidligere profesjonelle Counter-Strike spillere som nå har byttet beite.

— Sjansen bydde seg raskt etter jeg gikk ut på Twitter med at jeg var åpen for tilbud. Kombinasjonen av at jeg fikk prøvespille for Alliance, og at flere spillere anbefalte meg grunnet min erfaring, kulminerte i at Heretics signerte meg til Valorant-laget sitt, forklarer Ruben.

Blir ikke en benkesliter

Team Heretics har nå valgt å satse på en utvidet lagoppstilling. Dette er noe som blir mer og mer vanlig, og noe man har sett i Counter-Strike det siste året. Men nordmannen skal dog få mye spilletid.

— Jeg tar rollen som Sova (en karakter i spillet, red.anm.) i laget, og kommer til å spille relativt mye. Jeg tror det kommer til å bli normalt i Valorant med større lagoppstillinger grunnet antall karakterer som kommer til å komme.

Han ønsker å understreke at alle spillere blir likeverdige, og at det derfor ikke blir en benkesliter i laget generelt.

— Vi er ikke fem i startoppstilingen, og en benkesliter. Vi er seks stykker som kommer til å spille og rullere ut i fra hvilken motstander vi møter, understreker Ruben til TV 2.

Kontroversiell lagkamerat

I lagoppstillingen finner vi også den tyske spilleren Dustyn "niesoW" Durnas. Han har tidligere blitt utestengt fra spillet Battalion 1944 (via Easy anti-cheat), og blitt anklaget for juks i både Apex Legends og Counter-Strike.

— Etter å ha spilt for laget i litt over en uke, har jeg sett mye på hvordan niesoW spiller. Det individuelle han leverer er helt drøyt. Spillutvikleren bak Valorant (Riot) har også klarert han i forkant av First Strike turneringen grunnet disse ryktene. De fant ingenting, og jeg har valgt å stole på det, avslutter Ruben.