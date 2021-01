Hjemmelaget brun lapskaus

Denne oppskriften er til 4 personer.

Dette trenger du:

500-600 g benfritt kjøtt fra strofe for eksempel høyrygg eller bog (benfritt kjøtt fra lam, elg, rein eller hjort kan også brukes)

Smør til bruning

Salt, pepper

3-4 gulrøtter (avhengig av størrelse)

2 løk

2-3 persillerøtter eller ½ stor sellerirot

8-10 poteter (avhengig av størrelse)

6-7 dl kjøttkraft (har du ikke kjøttkraft kan du bruke kjøttbuljong)

Slik gjør du:

Skjær kjøttet i terninger og brun i smør i 2-3 omganger i en stekepanne og ha over i en kasserolle/gryte (eller brun alt kjøttet i en vidbunnet gryte). Når siste rest kjøtt er brunet, kok ut pannen med kraft/vann og tilsett i gryten/kasserollen. Tilsett kraft til underkant av kjøttet. Kok opp og la trekke (ikke koke) til kjøttet begynner bli mørt, 30-40 minutter. Legg et lokk ¾ over gryten.

Rens og del grønnsaker i terninger og ha over i gryten når kjøttet begynner å bli mørt. Kraften skal stå så vidt under grønnsakene, dette for å få en fyldig lapskaus, ikke en suppe-lapskaus. La trekke (rett under kokepunktet) til grønnsakene og kjøttet er mørt. Rør om en gang imellom slik at det ikke fester seg i bunnen. Smak til med salt og pepper. Noen liker også å smake til med litt knust/støtt timian.

Server med flatbrød.